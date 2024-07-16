AI讓遊戲出品更快 但犧牲了藝術與就業
【台灣醒者呂翔禾台北報導】
AI可以畫出很炫麗的遊戲角色，寫出複雜的劇情，使得畫師跟程式設計師面臨失業！隨著生成式AI需求成長，遊戲業也迎來衝擊，對老闆來說，生產遊戲的成本降低了，只需要少量工程師調整Bug就好，遊戲業與藝術業類似，很多角色、情節與遊戲道具過去都要透過專業畫師處理，如今漸漸被AI取代。
AI寫遊戲省成本
根據《英國廣播公司》與《CNN》報導，遊戲創作者哈蘭德表示，在遊戲產業工作15年，這是他目前覺得就業最不穩定的時刻。因為AI可以讓遊戲跑得更順，遊戲產業持續獲利，以致就業人數卻逐漸減少，很多遊戲工作室近2年陸續倒閉，遊戲公司老闆都漸漸用ChatGPT等AI軟體研發遊戲、撰寫劇情與加入遊戲應用。
贊成方認為，生成式AI可以降低遊戲開發時間，讓創作者可以有更多時間在遊戲的創意，且能讓玩家有更客製化的體驗。但大英獨立遊戲工作者工會的成員傑斯受訪時指出，跟藝術一樣，AI的創意是真創意還是抄襲？由於畫師等人力成本較高，遊戲公司老闆就希望用AI取代，但這些創作真的是原創嗎？
創作者恐爆失業潮
到後來，遊戲工程師只要調整AI產生的結果是否有錯誤就好，因此許多遊戲工作者都擔心AI會帶來現有遊戲業大失業潮。另外，用AI從頭到尾生產一個遊戲並不容易，但若以現有遊戲進行「模擬創新」就相對簡單，而這些是否牽涉著作權？總之，更快速的生產模式對於傳統的遊戲工作室相當不利。
不過，電玩《柏德之門3》的作曲家、獲得全英遊戲配樂大獎的斯拉沃夫認為，他很期待未來AI對於遊戲配樂的應用，有望可以創造出更具有情緒與張力的遊戲主題曲。但他也希望在使用AI時不能完全取代人類，「靈魂與精神是無法取代的。」
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