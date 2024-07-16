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中華電信攜手所羅門 合攻AI智慧製造

中央社／ 台北16日電

中華電信今天宣布與所羅門合作，提供AI視覺檢測、AI機器人等多方面智慧製造解決方案，透過中華電資通訊資源與所羅門在AI、自動化領域的技術，推動工業自動化、智慧製造升級。

中華電信今天發布新聞訊息宣布，與所羅門簽署合作備忘錄，將合推動工業自動化、智慧製造升級，以AI（人工智慧）協助生產。

中華電信表示，將提供5G技術和資通訊解決方案，透過5G網路建置，提供工業自動化和智慧製造基礎，結合所羅門先進深度學習技術，提供AI視覺檢測、AI機器人等多方面智慧製造解決方案。

中華電強調，雙方合作的AI視覺檢測、AI機器人解決方案，僅需少量樣本即可快速建立AI模型，使用者能即學即用，讓新進員工透過新科技快速學習，盼解決過往傳統製造業，大多依賴老師傅經驗傳承，易發生人員操作錯誤、工時浪費等問題。

所羅門指出，提供的擴增式AI智慧解決方案，整合擴增實境與先進AI深度學習技術，補足以往傳統AR視覺缺少的複查確認的功能，能輔助產線進行辨識、流程導引等應用，中華電信則確保AI和AR應用的高效運行，整合自動化解決方案。

AI 中華電信

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