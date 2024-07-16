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台積電帶旺高雄這區「空屋半年少千宅」 AI 概念區卻空屋率攀升

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台積電帶旺南台灣房市，高雄房市空屋率呈現兩樣情，具有AI科技發展未來的區域空屋率上升，確定可受惠設廠議題的區域空屋率則大幅下降。

根據內政部最新公布「2023年下半年低度用電住宅（俗稱空屋）」，高雄市空屋率相較上半年減少約0.06個百分點，扣除偏鄉，以左營區空屋比率下降1.28個百分點最多，空屋宅數大幅減少了1,089棟，空屋去化力榮登全市冠軍，其次為前金區減少0.68個百分點，第三為橋頭區減少1.13個百分點。

至於空屋率攀升最多的前三區，第一名為前鎮區增加0.48個百分點，其次為楠梓區及岡山區，雙雙增加0.37個百分點。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，前鎮及楠梓區是高雄未來AI發展重鎮，紅利區域具備建設、科技設廠利多，使得買氣大增，投資置產比例高，但由於台積電廠房、亞灣區整體建設尚未完全到位，因此雖買氣積極，自住型人口還沒進駐，空屋比例也相對升高。

空屋率下降最多的左營區。台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，該區是高雄匯集商業與生活機能相當優渥成熟的行政區，區域地段精華、住宅供給多元，包括巨蛋商圈、高鐵特區、榮總等商圈，原本就是購屋及就業客群熱門首選，近年再受惠產業紅利，左營區是距離台積電廠區、楠梓科技產業園區最近的蛋黃區，因而更加帶動剛需與租屋需求強勁，另外左營邊陲區，像是左營舊城南門圓環一帶，近年新大樓供給旺盛，不乏推案戶數500戶以上大案，3房每坪最低2字頭，相比熱門商圈更好入手，亦為區域增添不少自住買氣。

空屋率下降第二的橋頭區，陳揚智指出，橋頭區自帶橋科利多，亦同屬台積電概念區，主要新建案供給集中在橋頭新市鎮，雖生活圈機能尚發展中，但因擁有捷運青埔站機能，加上房價比楠梓來的親民，頗受首購族青睞，整體外溢效應也帶動區域人口快速攀升。

整體而言，李家妮表示，空屋率下降與人口遷入成長息息相關，近年國際大廠紛紛前進高雄設廠，帶動紅利區域房市景氣熱絡，尤其機能成熟的商圈，房市剛需表現強勁，自住、租屋需求攀升，餘屋逐漸去化，實際居住人口也增加，因而帶動空屋率下降，另外同樣帶建設紅利的新興重劃區，因房價普遍較親民，深受首購族青睞，隨建設機能逐步到位，自住率也隨之拉升。而受囤房稅2.0上路，為避免支付高額稅款，也促使多屋族更加積極處理空置物件，出售、出租閒置住宅增加，有助區域空屋率下降。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

台積電 房市 買氣

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