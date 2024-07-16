快訊

iPhone加值數位Suica西瓜卡失敗 過來人曝1動作遇大麻煩：整個帳號都被鎖

新冠仍在高點！單周增104例死、898例併發症 專家估這時間點脫離流行期

狼師狡猾躲鏡頭！幼兒園監視畫面曝光北市府挨轟 教局還原時間序澄清

邊緣AI電腦登場 華碩推PE8000G強攻車載應用

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
華碩宣布，推出全新邊緣AI電腦PE8000G，其先進的架構能同時且即時執行多個神經網路模組，徹底改善AI多元應用。圖／華碩提供
華碩宣布，推出全新邊緣AI電腦PE8000G，其先進的架構能同時且即時執行多個神經網路模組，徹底改善AI多元應用。圖／華碩提供

華碩今日宣布，華碩智慧物聯網(ASUS IoT)針對車載應用場景，推出全新邊緣AI電腦PE8000G，其內建點火電源控制和監控功能。華碩指出，PE8000G同時部署於AI驅動的工廠自動化、智慧視訊分析(IVA)，以及路側設施(RSU)與自動駕駛等艱鉅環境中也有出色表現，優異的預處理及感知能力，可大幅強化資料準備，提升AI推論準確度，使系統更迅速有效地做出決策。

華碩表示，PE8000G先進的架構能同時且即時執行多個神經網路模組，徹底改善AI多元應用，帶來前所未有的生產力及創新能力，協助企業處理關鍵任務之際更事半功倍，是邊緣AI運算領域的一大突破。

PE8000G支援雙GPU，以提供強大效能，另採用採用專業的散熱、機構設計及電源解決方案，可應對極端溫度、振動與可變電壓等嚴苛的作業環境，再加上Intel® Core™處理器(第12 / 13代)、Intel® R680E晶片組，處理能力與效率皆無懈可擊

華碩指出，全新PE8000G可裝載兩張顯示卡，每張最高功耗上看450瓦，除了備援、高效傳輸、無縫AI推論或邊緣加速運算，亦能處理8-48 V DC輸入範圍，為各種部署情境打造彈性十足的電源選項；此外，PE8000G還符合MIL-STD-810H美國軍用標準，可完美抗振、抗顛簸，搭配故障安全防護機制，哪怕是在極具挑戰的情況下，仍可準確推論。

華碩電腦董事長施崇棠日前出席「2024華碩運動家庭日」時指出，期許華碩要持續轉型再造，「全體同仁一起發揮眾智，抓住這次AI革命的契機，將華碩打造成一個全方位AI的公司，進而成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業」。

AI 華碩

延伸閱讀

經濟部寬估未來電力供給 埋隱憂

華碩第2季營收優於預期 法人估全年獲利年增六成

宏碁、華碩伺服器事業 躍助攻部隊

華碩除息17元 早盤走低貼息47%

相關新聞

宏碁手機「復活」拚百萬支 陳俊聖：業績關鍵看印度

宏碁（2353）董事長陳俊聖談下半年景氣，強調關鍵指標要觀察「印度」，而從理性品牌跨入感性品牌經營，宏碁大舉進軍消費電子...

研華攜手滿拓科技、群聯 舉辦Edge AI工程師實戰營

全球工業物聯網領導廠商研華今日宣布，將與滿拓科技、群聯電子於7月26日在研華林口智能園區，共同主辦首場「Edge AI ...

AI讓遊戲出品更快 但犧牲了藝術與就業

AI可以畫出很炫麗的遊戲角色，寫出複雜的劇情，使得畫師跟程式設計師面臨失業！隨著生成式AI需求成長，遊戲業也迎來衝擊，對老闆來說，生產遊戲的成本降低了，只需要少量工程師調整Bug就好，遊戲業與藝術業類似，很多角色、情節與遊戲道具過去都要透過專業畫師處理，如今漸漸被AI取代。

AI新時代／手機AI通話翻譯超好用 中小企業跨國做生意不用再學外語？

AI（人工智慧）時代，手機變得愈來愈聰明。各大手機品牌今年都推出AI新機，在眾多AI功能中，消費者最青睞的，還是三星的AI即時通話翻譯功能。翻譯工具App已經不夠看，現在與國際人士通話，AI也可以直接在電話中協助翻譯。現在手機這麼厲害，大家可否不用再學外語？

邊緣AI電腦登場 華碩推PE8000G強攻車載應用

華碩今日宣布，華碩智慧物聯網(ASUS IoT)針對車載應用場景，推出全新邊緣AI電腦PE8000G，其內建點火電源控制...

國科會處長陳國樑 接任竹科管理局副局長

竹科管理局副局長陳淑珠7月16日屆齡退休，遺缺由國家科學及技術委員會前瞻及應用科技處處長陳國樑接任。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。