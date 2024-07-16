邊緣AI電腦登場 華碩推PE8000G強攻車載應用

華碩今日宣布，華碩智慧物聯網(ASUS IoT)針對車載應用場景，推出全新邊緣AI電腦PE8000G，其內建點火電源控制和監控功能。華碩指出，PE8000G同時部署於AI驅動的工廠自動化、智慧視訊分析(IVA)，以及路側設施(RSU)與自動駕駛等艱鉅環境中也有出色表現，優異的預處理及感知能力，可大幅強化資料準備，提升AI推論準確度，使系統更迅速有效地做出決策。

華碩表示，PE8000G先進的架構能同時且即時執行多個神經網路模組，徹底改善AI多元應用，帶來前所未有的生產力及創新能力，協助企業處理關鍵任務之際更事半功倍，是邊緣AI運算領域的一大突破。

PE8000G支援雙GPU，以提供強大效能，另採用採用專業的散熱、機構設計及電源解決方案，可應對極端溫度、振動與可變電壓等嚴苛的作業環境，再加上Intel® Core™處理器(第12 / 13代)、Intel® R680E晶片組，處理能力與效率皆無懈可擊

華碩指出，全新PE8000G可裝載兩張顯示卡，每張最高功耗上看450瓦，除了備援、高效傳輸、無縫AI推論或邊緣加速運算，亦能處理8-48 V DC輸入範圍，為各種部署情境打造彈性十足的電源選項；此外，PE8000G還符合MIL-STD-810H美國軍用標準，可完美抗振、抗顛簸，搭配故障安全防護機制，哪怕是在極具挑戰的情況下，仍可準確推論。

華碩電腦董事長施崇棠日前出席「2024華碩運動家庭日」時指出，期許華碩要持續轉型再造，「全體同仁一起發揮眾智，抓住這次AI革命的契機，將華碩打造成一個全方位AI的公司，進而成為數位新世代備受推崇的科技創新領導企業」。