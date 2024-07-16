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中華電攜所羅門 推動工業AI賦能和智慧製造升級

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

中華電（2412）與所羅門宣布簽署合作備忘錄，攜手合作推動工業自動化和智慧製造升級，以AI人工智慧賦能生產力。中華電提供5G技術和資通訊解決方案，透過5G網路建置，奠定工業自動化和智慧製造基礎，結合所羅門先進深度學習技術，提供AI視覺檢測、AI機器人等多方面智慧製造解決方案。

此次合作的AI視覺檢測及AI機器人解決方案，僅需少量樣本即可快速建立AI模型，使用者能即學即用，讓新進員工透過新科技快速學習，能有效解決過往傳統製造業大多依賴老師傅經驗傳承，易發生人員操作錯誤、工時浪費等問題。

所羅門（2359）提供擴增式AI智能解決方案，整合擴增實境與先進AI深度學習技術，補足以往傳統AR視覺缺少的複查確認的功能，快速輔助產線進行辨識、流程導引等應用。結合中華電提供穩定且高速的數據傳輸，為AI和AR技術的實現提供了堅實的基礎，確保AI和AR應用的高效運行，透過串聯工廠產線，提供整合的自動化解決方案，強化核心競爭力，在工業自動化和智慧製造的AI浪潮中贏得先機，共創雙贏。

中華電與所羅門的合作，結合中華電強大資通訊資源與所羅門在AI和自動化領域的專業技術，為企業提供創新的AI解決方案，推動智慧製造的發展，提升生產與工作效率及客戶滿意度，共同展現成為台灣智慧製造和數位轉型的重要推動力量。

AI AR 中華電

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