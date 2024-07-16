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PCB廠柏承整合大陸廠區資源 南通廠現增拚單月轉盈

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB廠柏承（6141）近年調整體質，今年營運目標逐季收斂虧損，公司積極整合大陸廠區資源，南通廠並辦現增拚單月轉盈。

柏承15日公告擬對南通廠現金增資人民幣5000萬元，公司說明主要是充實營運資金。

柏承公告提到，南通增資資金來源以現金增資發行新股，發行總金額：人民幣50,000,000元，發行股數：普通股50,000,000股，每股面額：人民幣1元，發行價格：人民幣1元。

柏承先前已提到，公司今年持續整合、調整訂單與客戶認證，整合方面著重昆山與南通整合，至於目標逐季收斂虧損，則是篩選訂單生產希望持續收斂虧損。

人民幣 增資

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