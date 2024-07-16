愛立信上修5G用戶目標 2029年全球用戶近56億

國際電信設備商愛立信發布最新《愛立信行動趨勢報告》，看好5G未來發展，上修5G用戶數預估，相較於去年底愛立信預估2029年全球5G用戶數將達53億人，此次最新報告將2029年全球5G用戶數上修至近56億人。

愛立信指出，《愛立信行動趨勢報告》分享最新行動產業發展與趨勢、區域分析以及應用案例。本期報告顯示全球5G用戶數持續成長，FWA成為5G第二大應用案例（僅次於增強型行動寬頻），隨著智慧手機市場的復甦以及AI可能帶來的換機潮，終端裝置生態系擴大支援5G獨立組網（SA）技術，將有機會運用5G完整潛力，發展差異化服務。

台灣愛立信總經理周大企表示，東北亞5G用戶數持續強勁成長，在2023年新增了2.34億，總數超過9億，滲透率僅次於北美地區，達到41%，是目前世界上5G發展最迅速的地區之一。

觀察亞太地區的先進市場，周大企指出，包含日本、中國、南韓和新加坡，皆已提供基於5G獨立組網（SA）的服務，SA架構提供更大的靈活性、可擴展性並支援新服務和應用的發展，使電信商能夠為不同的應用案例訂製網路切片。目前行動通訊服務主要是基於NSA為主的盡力而為（best-effort）模式，相信透過5G SA網路的部署能進一步創造差異化服務，為消費及企業用戶帶來新價值，並為電信商創造新營收。

愛立信指出，全球目前約有300家電信商提供5G服務，其中約50家已推出5G獨立組網（SA）服務。目前全球5G用戶數持續成長，2024年第1季，全球5G用戶數約新增1.6億，用戶總數突破17億，預計2024年全年將新增近6億用戶。研究人員預測， 2029年末5G用戶數將接近56億，除中國外全球5G人口覆蓋率預期增加一倍，從2023年末的40%，提高至2029年末的80%，屆時5G用戶數將占行動用戶總數約六成。

愛立信分析，從地區來看，預計2029年底，北美地區的5G用戶數將占用戶總數的90%（4.3億），印度的5G用戶數則將從2023年底的1.19億（約占該國行動用戶總數的10%）成長至約8.4億（占用戶總數的65%）。

台灣5G開台已屆滿四年，根據NCC最新統計，台灣5G用戶數已突破900萬，愛立信預計，到2029年底，5G將成為主流的行動接取技術，包含台灣在內的東北亞5G用戶數將達18億。

隨著5G應用發展，電信商也越來越關注使用者體驗，愛立信消費者研究指出，「內容呈現時間 」對行動寬頻用戶體驗有很大影響，如要達成最佳用戶體驗，下行速度需至少達到20 Mbps或內容呈現時間小於1.5秒。

愛立信表示，根據北美一家領先電信商的現網數據資料， 發現5G中頻段上有97%的用戶活動實現了小於1.5秒的內容呈現時間。相比之下，5G低頻上此一比例為67%，在4G所有頻段上則為38%，顯示5G中頻的部署對用戶體驗至關重要。

目前全球只有約25%的基地台部署了5G中頻。中國大陸以外的5G中頻段人口覆蓋率已達到35%，在北美和印度的中頻段覆蓋率分別達到85%和90%。

台灣愛立信雲端軟體與服務事業群客戶策略協理魏逸國進一步指出，5G中頻在覆蓋範圍和網路容量之間取得了完美的平衡點，其部署對於最佳化用戶體驗至關重要。在台灣，主管機構對於無線頻譜資源的規劃前瞻，各頻段皆為技術中立，有助電信商依照實際需求決定行動網路技術。隨著行動數據量持續增長，優化用戶體驗將成為行動服務勝出的關鍵。