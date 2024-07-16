研調：被動元件迎漲價潮 國巨華新科股價勁揚

研調機構指出，人工智慧AI伺服器帶動被動元件高容值MLCC需求大增，日韓廠商成為主要受惠者，市場也傳出日商有意調漲積層式電感等價格，台廠可望受惠，消息激勵國巨和華新科等族群，今天盤中股價勁揚。

國巨早盤最高818元，漲幅近6%，創2018年7月底以來波段高點，華新科最高132.5元，漲幅6.8%，盤中國巨和華新科等股價漲幅收斂。對於漲價傳言，國巨今天上午回應，公司產品價格都是由市場供需來決定。

TrendForce 10日指出，今年上半年AI伺服器訂單需求穩健增長，下半年AI晶片大廠輝達（NVIDIA）新一代Blackwell GB200伺服器以及Windows on Arm（WoA）AI筆電，第3季將量產出貨，推升原廠設計製造廠（ODMs）備貨動能逐月增溫，帶動高容值積層陶瓷電容（MLCC）出貨攀升，進一步推升MLCC平均售價（ASP）。

TrendForce表示，掌握多數高容品項的日韓MLCC供應商，成為主要受惠對象，部分高容值產品訂單需求增加過快，其中日廠村田製作所（Murata）拉長下單前置時間（Lead Time），從現有8週延長至12週。

展望台廠第3季營運，市場人士評估，國巨第3季受益季節性和新機種拉貨力道，以及電腦和通訊應用庫存水位降低持續補貨，加上人工智慧AI需求強勁帶動，預期國巨第3季業績可季增超過10%。

展望第3季稼動率，國巨先前預估，第3季標準品產能利用率可回升至65%，利基型產品稼動率可上揚至75%，均較第2季的50%和超過70%增加。

華新科先前表示，已布局高階AI伺服器電源高壓電容，預估到第3季營運可逐季成長，下半年表現佳，評估2025年AI PC逐步進入成熟期，2025年市況會比今年好，有機會重返以往巔峰水準。

觀察庫存水位，華新科指出，消費電子產品通路端庫存去化程度已差不多，成品庫存水位在6月期間已降至不到2個月。國巨之前表示，客戶端和公司本身庫存已調整到健康水位。