國科會處長陳國樑 接任竹科管理局副局長

竹科管理局副局長陳淑珠7月16日屆齡退休，遺缺由國家科學及技術委員會前瞻及應用科技處處長陳國樑接任。

陳國樑是國立交通大學經營管理系博士，曾任職於經濟部工業局科長、次長室秘書及中小企業處專門委員、副組長、組長、主任秘書，歷練完整，自2020年9月進入國科會服務迄今，擔任前瞻及應用科技處處長一職，致力於擘劃國家科技發展政策，建立國家核心關鍵技術機制，推動太空專法、短期科研火箭發射場設立及太空中心行政法人化，並在AI、資安領域之相關工作績效卓著，對國家科技推動等業務貢獻良多。未來仍秉持著過去一貫的理念，全力輔助局長，繼續為園區的發展打拼。