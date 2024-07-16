快訊

新青安初步查核結果出爐 違規出租1332件、人頭戶170件

「台版柬埔寨」民宿當據點狂騙63被害人 主嫌S姐判關7年半定讞

超噁加料「口水手搖飲」！ 可不可女店員請辭道歉 傳加盟主向她求償450萬

國科會處長陳國樑 接任竹科管理局副局長

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
陳國樑接任竹科管理局副局長。圖/竹科管理局提供
陳國樑接任竹科管理局副局長。圖/竹科管理局提供

竹科管理局副局長陳淑珠7月16日屆齡退休，遺缺由國家科學及技術委員會前瞻及應用科技處處長陳國樑接任。

陳國樑是國立交通大學經營管理系博士，曾任職於經濟部工業局科長、次長室秘書及中小企業處專門委員、副組長、組長、主任秘書，歷練完整，自2020年9月進入國科會服務迄今，擔任前瞻及應用科技處處長一職，致力於擘劃國家科技發展政策，建立國家核心關鍵技術機制，推動太空專法、短期科研火箭發射場設立及太空中心行政法人化，並在AI、資安領域之相關工作績效卓著，對國家科技推動等業務貢獻良多。未來仍秉持著過去一貫的理念，全力輔助局長，繼續為園區的發展打拼。

太空 工業局

延伸閱讀

國科會預告草案 AI基本法…蘿蔔、棒子並進

前國科會主委 吳政忠任工研院董座

國有非公用不動產活化 未來可供造林、取得碳權也行

我國AI基本法草案出爐 7原則4重點強調隱私保護兼顧人權

相關新聞

宏碁手機「復活」拚百萬支 陳俊聖：業績關鍵看印度

宏碁（2353）董事長陳俊聖談下半年景氣，強調關鍵指標要觀察「印度」，而從理性品牌跨入感性品牌經營，宏碁大舉進軍消費電子...

Google發動史上最大併購 強化資安戰力…零壹、精誠等受惠

Google母公司字母（Alphabet）傳正洽談收購以色列資安新創公司Wiz，交易金額可能高達230億美元（約新台幣7...

NCC 頻道審查 爆放水之說…兩委員怒斥「把消費者當凱子」

國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員7月底期滿卸任前夕，爆發內部意見不合風波。針對62家系統台提出迪士尼替代五個頻道部分...

國科會處長陳國樑 接任竹科管理局副局長

竹科管理局副局長陳淑珠7月16日屆齡退休，遺缺由國家科學及技術委員會前瞻及應用科技處處長陳國樑接任。

美超微獲那指100青睞AI布局有成、梁見後笑看後市

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro)再傳喜訊，團隊16日清晨在社群平台發文宣布，美超微（Superm...

國科會預告草案 AI基本法…蘿蔔、棒子並進

國科會昨（15）日預告人工智慧（AI）基本法草案，蘿蔔、棒子並進，明定政府應積極推動AI研發，給予獎勵或提供租稅優惠，同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。