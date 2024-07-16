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美超微獲那指100青睞AI布局有成、梁見後笑看後市

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微電腦。記者吳康瑋／攝影
美超微電腦。記者吳康瑋／攝影

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 (Supermicro)再傳喜訊，團隊16日清晨在社群平台發文宣布，美超微（Supermicro Inc. ）已被享有盛譽的那斯達克100指數（Nasdaq 100）選中加入。創辦人暨首席執行官梁見後指出，這次獲那指選入，為美超微創立至今30年來的一大里程碑，這也證明了我們堅持不懈的奉獻精神、創新精神，已經成功超越客戶及市場的預期。

美超微成立於 1993 年，創立至今已走過30個年頭，團隊除了提供優化 IT 解決方案外，同時也作為AI、雲端、儲存和5G邊緣領域的全方位IT解決方案製造大廠，也已推出與旗下先進模組化構建式架構、機櫃式隨插即用設計，適合度最高的「液冷解決方案」，憑藉此組合，整套系統也取得最佳、最高的「廣泛性」。

據悉，那斯達克100指數（簡稱：NASDAQ 100 Index）為美國那斯達克100支最大型本地及國際非金融類上市公司組成的股市指數，以市值作基礎，並以一些規則平衡較大市值股份造成的影響。與標準普爾500指數、那斯達克綜合指數不同，在成份股中並沒有金融機構。那斯達克100指數、道瓊工業平均指數、標準普爾500指數及羅素2000指數是美國最重要的股票指數。

針對此次入選「那斯達克100指數」梁見後坦言，這也是市場對AI人工智慧創新、增長、可持續性和全球市值的認可。展望未來，美超微將會繼續提升自己的創新研發量能，並致力投入發展更先進的創新、綠色計算等產品，進一步引領整個新興的人工智慧市場，持續向上增長，對此，梁見後也樂觀看待整個市場的成長態勢。

美國 超微 那斯達克

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