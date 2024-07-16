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宏碁手機「復活」拚百萬支 陳俊聖：業績關鍵看印度

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
宏碁董事長陳俊聖。記者余承翰／攝影
宏碁董事長陳俊聖。記者余承翰／攝影

宏碁（2353）董事長陳俊聖談下半年景氣，強調關鍵指標要觀察「印度」，而從理性品牌跨入感性品牌經營，宏碁大舉進軍消費電子戰場的行動也格外受外界矚目。

暌違10年，宏碁15日宣布與在地印度企業合作推出智慧手機，小金虎宏碁智新也宣布進軍智慧電視戰場，推出Acerpure Aspire和Swift電視系列，喊出目標挑戰1億美元營收成績。

看好印度挾龐大人口紅利，為複製在中國大陸成功經驗，宏碁大軍壓境強攻印度市場，透過1.與印度在地企業合作2.鎖定消費電子產品兩大策略，要搶吃處於成長中的印度經濟果實。

宏碁宣布與印度企業Indkal Technologies策略合作，在今年授權推出Acer品牌智慧手機，另外宏碁智新委託Dixon代工生產合作智慧家電，包括Aspire 和 Swift TV 系列，四種尺寸分別為 32、43、55 和 65 吋，支援 Google TV 作業系統。

先從智慧電視開始，宏碁智新也預告將在印度推出空氣清淨機到淨水器、吸塵器、吹風機和髮型造型器等一系列產品，目標衝刺1億美元營收。

宏碁上週正式跟新創公司Indkal Technologies簽約，授權品牌商標給這家公司開發智慧手機，宣告宏碁「又」進軍智慧手機戰場，只是這回是在印度。

Indkal Technologies跟宏碁並非首度合作，2021年Indkal Technologies就跟宏碁合作開發宏碁牌智慧電視、家庭音響產品和家用電器，2023年更跨入空調與洗衣機。這家新創剛完成3600萬美元募資，要投入空調、電視、洗衣機及冰箱新品研發。

Indkal Technologies透露，宏碁品牌手機價位將在15,000 盧比至 50,000 盧比之間，鎖定中階市場，目標年銷售量100萬支。受到拿下宏碁品牌授權合約帶動，外電表示，Indkal Technologies在2023年轉虧為盈，營收26億盧比，比2022年大增4倍。

宏碁在印度商用電腦市場表現不俗，該公司在今年首季躍居印度第三大PC品牌，市占率15.4%，但陳俊聖認為，電腦算是理性產品，宏碁未來將拓展更多感性品牌事業，而消費電子無疑是重要一棋，看好印度內需市場，也讓2015年就喊停的宏碁智慧手機產品線，獨獨在印度市場「復活」。

陳俊聖在7月南港新大樓啟用時受訪表示，今年下半年重點關注市場是印度，因為全球成長動能就在印度市場，當地情況就像20年前的中國大陸一樣。

不只想當只會賣電腦的理性品牌，宏碁發展「感性品牌」又出新招，除授權印度在地企業操盤消費電子業務，日前旗下建碁（3046）也併購日本澀谷風格品牌Amadan，並尊重保留該品牌設計團隊，期望協助操刀設計宏碁旗下感性類產品（生活家電及非PC產品）。

印度 宏碁 智慧手機

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