看好蘋果iPhone換機潮 鴻海、玉晶光大摩按讚

摩根士丹利證券（大摩）最新報告指出，看好蘋果推出Apple Intelligence，將帶來iPhone換機潮，因而上修iPhone出貨量預估，並調升鴻海（2317）、大立光、玉晶光等協力廠獲利預期及目標價。鴻海因2024年至2026年同時享有AI伺服器及iPhone組裝兩大動能，成為大摩首選。

彭博資訊報導，蘋果去年度在印度創下近80億美元的營收紀錄，顯示全球人口居冠的印度，已成該公司快速成長的市場。市場看好，鴻海集團在印度iPhone組裝產能傲視同業，受惠最大。

彭博引述知情人士談話指出，蘋果在印度截至今年3月底的會計年度，營收由前一年的60億美元增加約33%至近80億美元，其中iPhone貢獻過半的銷售額。相較下，大陸經濟降溫，蘋果上年度大陸營收下滑至726億美元。

大摩則在報告中指出，iPhone換機周期已從2021年時的3.7年延長到現在的五年，預估Apple Intelligence將是iPhone換機潮的主要推動力，預期2025會計年度iPhone出貨量將成長7%、達2.35億支，2026會計年度出貨量更將成長11%、達2.62億支。看好2025年iPhone混合平均售價將成長7%、達981美元。

這對蘋果供應鏈有三大影響。首先，供應鏈今年下半年起將是利多，尤其是在出貨量沈寂兩年之後；其次，高階款比重估計到明年將達69%，高於三年前的52%，將嘉惠Pro、Pro Max款的相關供應廠，包括鴻海、大立光、工業富聯（FII）等；第三，新iPhone的電池、散熱模組、音響零件等規格升級，都將有利於新款手機導入AI功能，嘉惠主要供應商。