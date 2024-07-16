智慧機產業 復甦確立

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者陳昱翔／台北報導

研究機構IDC昨（15）日發布最新報告指出，第2季全球智慧手機貨量約年增6.5%、達2.85億支，連續四季繳出年成長的成績單，顯示手機產業復甦態勢確立。其中，小米上季出貨量年增27.4%，增幅力壓三星的0.7%以及蘋果的1.5%，年成長力道居前三大品牌廠之冠。

IDC指出，第2季全球智慧手機出貨量前三名依序為三星、蘋果、小米，前三大品牌廠的全球市占率合計約49.5%，vivo與OPPO市占率分別以9.1%、9%居後。

智慧手機 蘋果 貨量

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