IDC估今年出貨增逾三倍 AI手機爆發台廠共舞

經濟日報／ 本報綜合報導
研調機構IDC 15日發布最新報告指出，隨著生成式人工智慧（Gen AI）開始盛行，讓沉寂已久的智慧手機市場充滿新動能，看好AI手機市況將大爆發。聯合報系資料照片
研調機構IDC 15日發布最新報告指出，隨著生成式人工智慧（Gen AI）開始盛行，讓沉寂已久的智慧手機市場充滿新動能，看好AI手機市況將大爆發。聯合報系資料照片

研調機構IDC昨（15）日發布最新報告指出，隨著生成式人工智慧（Gen AI）開始盛行，讓沉寂已久的智慧手機市場充滿新動能，看好AI手機市況將大爆發，今年出貨量估年增364%、達2.34億支，並將一路成長至2028年。

法人看好，隨著AI手機市況大好，將助攻大立光（3008）、聯發科（2454）、臻鼎-KY（4958）、穩懋（3105）、鴻海（2317）、和碩（4938）等供應鏈業績。目前包括蘋果、三星、華為、OPPO、小米等品牌大廠都積極推出AI手機新品，尤以今年秋天的蘋果iPhone 16系列新機最受關注。

外界普遍預估，蘋果將首度在今年新機導入各式AI應用，催動新一波換機潮。

手機供應鏈普遍對AI手機發展持正面看法。鏡頭大廠大立光董事長林恩平日前於法說會透露，客戶期盼AI手機能帶動銷售，「這些客戶會要求多備一些量」；此外，手機搭載AI功能成為新趨勢，成本也會因此上升。

手機晶片大廠聯發科評估今年各營收類別的表現都將較前一年度成長，尤其手機的成長將高於其他營收類別。該公司也強調，已推出的天璣9300+晶片，其中NPU的AI運算能力已達到68 TOPS，比現今對AI PC NPU 要求的40TOPS還要高。

目前外界觀察聯發科的產品重點之一，就是接下來將於第4季發表的手機旗艦晶片天璣9400，採用台積電3奈米製程生產，現已進行投片生產階段，新品的AI相關功能應當會再進一步強化。

PCB方面，法人預期，今年最強AI智慧手機iPhone 16系列將為市場增添活水，相關概念股PCB廠商臻鼎、欣興、華通、台郡、燿華、景碩營運下半年皆將顯著升溫。

穩懋供應手機關鍵零組件功率放大器（PA），隨著時序邁入下半年手機產業旺季，加上不少AI應用都需要網路進行處理，因此PA重要性日益提升，估計下半年PA需求有望回溫，推升穩懋業績逐季走升。

鴻海、和碩為iPhone主要代工廠，以鴻海奪單份額最高，預料也將搶搭這波蘋果AI手機熱潮。

IDC看好，今年AI手機出貨量可望年增364%、達2.34億支，滲透率約19%，預估明年有望較目前成長73.1%，2028年全球AI手機出貨量將達9.12億支，推估2023年至2028年年複合成長率為78.4%。


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