以色列資安新創公司Wiz有來頭 擁國際客戶
Google母公司字母（Alphabet）傳要砸230億美元（約新台幣7,491億元）天價，收購以色列資安新創公司Wiz，引發熱議。Wiz大有來頭，主要業務是幫助企業確保雲端程式安全，包括Salesforce、Mars和寶馬（BMW）等跨國集團都是其客戶，並和亞馬遜、微軟和Google等多家大型雲端運算公司均有合作。
Wiz創辦團隊曾在2015年以3.2億美元，把他們共同創立的第一家公司賣給微軟。他們在微軟工作了幾年才離開，之後成立了Wiz。Wiz共同創辦人暨執行長拉帕波特（Assaf Rappaport）就曾擔任微軟的高階主管。
Wiz成立於2020年，總部設於紐約，在美國和以色列都設有辦事處，該公司專注於提供雲端運算的資安軟體，並且贏得多家跨國集團青睞。隨著企業愈來愈常在線上操作軟體並儲存數據，Wiz創立18個月後，年度經常性收入（ARR）達到1億美元，到2023年則達到3.5億美元左右；ARR是常用來評估軟體新創的指標。
Wiz成立以來市值一路飆升，並於今年5月成功籌資10億美元，估值已達到120億美元，並進一步吸引字母開出以230億美元的天價收購，更彰顯其潛力。
Wiz在公司官網上指出，自家的宗旨是幫助客戶建立安全的雲端環境，使業務發展更加流暢，透過在雲端環境創建的平台，讓客戶能夠快速發現並解決潛在安全風險。
根據PitchBook，該公司從創立以來合計已從Sequoia、Thrives等投資人手上募得20億美元，並獲得紅杉資本、Andreessen Horowitz（a16z）、Index Ventures和光速創投等矽谷知名創投公司支持。
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