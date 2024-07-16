AI神助攻…還有下一波

被動元件產品「漲聲響起」，積層式電感、磁珠有望先調升。業界高度看好，AI終端應用爆發，將大舉消耗更多被動元件，尤其AI資料中心電感用量將大增二至三倍、單價提升五至八倍；每台AI PC的積層陶瓷電容（MLCC）用量比傳統PC激增八成，若電感、MLCC接棒漲價，更能促成下一波景氣正循環，持續帶旺國巨（2327）、華新科（2492）等台廠。

繼Google、亞馬遜AWS、微軟、輝達（NVIDIA）之後，業界也傳出蘋果將來台設立資料中心，並開始與協力廠洽談相關計畫，等於重量級國際大廠均落地台灣建置資料中心，將帶來龐大的電感需求。

業界分析，AI伺服器電源轉換過程中，電流會快速飆升，電感扮演讓電壓保持在GPU可以運作的0.8伏特要角，是AI伺服器達成高電流、低電壓的關鍵零組件。

業界說明，電感作為AI伺服器關鍵零組件，隨著AI伺服器功耗可能提升到高達1,000瓦至1,200瓦，電感用量將較一般伺服器增加約二至三倍，尤其功耗明顯攀升，所需要的電感規格更高，平均單價（ASP）與一般伺服器相比更高出五倍甚至八倍，將有效推升相關廠商營運。

另外，AI PC後市看俏，各大品牌廠積極投入發表新品。每台AI PC的MLCC用量比傳統PC激增八成，將消耗更多產能，有助相關業者營運。

國內被動元件指標廠都正向看待AI終端應用百花齊放帶來的正面效應。國巨強調，樂觀AI應用推升公司營運動能及後市展望，該公司將密切關注市場供需動態，並持續調升產能利用率以因應市況。

華新科旗下佳邦日前宣布參與石英元件廠晶技私募，華新科指出，未來不論在封裝製程、陶瓷材料研發、物聯網市場拓展、AI產品開發等領域都有合作綜效。

臺慶科強化布局AI伺服器等高速運算應用，相關TLVR電感預估在今年第4季量產，法人預期，該公司今年業績可望年增雙位數。