國際大廠擬調升兩成 被動元件漲價…國巨、華新科旺

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
被動元件示意圖。 圖／聯合報系資料照片
被動元件示意圖。 圖／聯合報系資料照片

受惠手機傳統旺季來臨、PC市況回溫，以及銀價今年以來大漲逾三成，日商村田、TDK等國際大廠醞釀調漲產品報價，鎖定積層式電感、磁珠等產品，漲幅上看兩成，為近年被動元件業罕見大漲價

台灣共有奇力新（2456）、佳邦（6284）、臺慶科（3357）等三家業者產品線涵蓋報價看漲品項，有望迎來價量齊揚的強勁動能，大咬漲價商機。其中，奇力新隸屬國巨（2327）集團，佳邦為華新科（2492）集團，使得國巨與華新科集團成為兩大贏家。

業界分析，被動元件產業歷經一年以上的庫存調整期，近期隨著庫存陸續回到健康水位、客戶回補庫存，以及迎接傳統旺季，加上成本攀升幅度大，讓該產業的積層式電感、磁珠等，有機會出現罕見漲價的現象。

被動元件罕見要大漲價
被動元件罕見要大漲價

業界人士指出，銀占積層式電感、磁珠成本比重高達六成，由於銀價今年來一度飆漲近四成，即便近期略微回檔，統計年初以來仍大漲35%，大舉推升製造商量產積層式電感、磁珠的成本壓力。

綜觀全球電感市占率指標廠，包括村田、TDK、太陽誘電等日企，以及台灣國巨、華新科等兩大集團。因應下半年各手機大廠新機齊發，加上PC市況逐漸轉向復甦，同時面對銀價上揚，業界指出，一線大廠包括村田、TDK等，有機會調升積層式電感／磁珠報價，預期大尺寸會先漲價，漲幅約10%至20%。

業界說明，電感種類繁多，以積層式電感來說，其特性具磁遮蔽性，無電磁干擾的困擾，且能有效遏止電路上的高頻振盪，極適合於高密度裝配的電路設計，依據不同的尺寸，廣泛應用在消費性電子產品，甚至是伺服器中。

磁珠則採用鐵氧體設計和積層式製程，阻抗值隨頻率變化，也就是說，在高頻時實現高阻抗，有更好的高頻濾波特性，有效抑制雜訊干擾，同樣導入於如手機、平板、筆電、電源等終端產品上。

近期被動元件廠營運逐步回溫，國巨看好，本季客戶庫存轉趨健康，該公司產能利用率可望持續提升，對後市樂觀。


延伸閱讀

AI 神助攻...還有下一波

國巨 漲價 被動元件廠

延伸閱讀

AI伺服器、AI PC升級 帶動MLCC需求推升平均售價

AI 伺服器、AI 筆電硬體升級 帶動高容值 MLCC 需求 推升平均售價

高盛：國巨將進入旺季 目標價從720元上調到825元

55幅大師名作終於來台灣！高美館「瞬間─穿越繪畫與攝影之旅」探索百年當代藝術史

相關新聞

NCC 頻道審查 爆放水之說…兩委員怒斥「把消費者當凱子」

國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員7月底期滿卸任前夕，爆發內部意見不合風波。針對62家系統台提出迪士尼替代五個頻道部分...

國科會預告草案 AI基本法…蘿蔔、棒子並進

國科會昨（15）日預告人工智慧（AI）基本法草案，蘿蔔、棒子並進，明定政府應積極推動AI研發，給予獎勵或提供租稅優惠，同...

國際大廠擬調升兩成 被動元件漲價…國巨、華新科旺

受惠手機傳統旺季來臨、PC市況回溫，以及銀價今年以來大漲逾三成，日商村田、TDK等國際大廠醞釀調漲產品報價，鎖定積層式電...

AI神助攻…還有下一波

被動元件產品「漲聲響起」，積層式電感、磁珠有望先調升。業界高度看好，AI終端應用爆發，將大舉消耗更多被動元件，尤其AI資...

Google發動史上最大併購 強化資安戰力…零壹、精誠等受惠

Google母公司字母（Alphabet）傳正洽談收購以色列資安新創公司Wiz，交易金額可能高達230億美元（約新台幣7...

以色列資安新創公司Wiz有來頭 擁國際客戶

Google母公司字母（Alphabet）傳要砸230億美元（約新台幣7,491億元）天價，收購以色列資安新創公司Wiz...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。