國際大廠擬調升兩成 被動元件漲價…國巨、華新科旺

受惠手機傳統旺季來臨、PC市況回溫，以及銀價今年以來大漲逾三成，日商村田、TDK等國際大廠醞釀調漲產品報價，鎖定積層式電感、磁珠等產品，漲幅上看兩成，為近年被動元件業罕見大漲價。

台灣共有奇力新（2456）、佳邦（6284）、臺慶科（3357）等三家業者產品線涵蓋報價看漲品項，有望迎來價量齊揚的強勁動能，大咬漲價商機。其中，奇力新隸屬國巨（2327）集團，佳邦為華新科（2492）集團，使得國巨與華新科集團成為兩大贏家。

業界分析，被動元件產業歷經一年以上的庫存調整期，近期隨著庫存陸續回到健康水位、客戶回補庫存，以及迎接傳統旺季，加上成本攀升幅度大，讓該產業的積層式電感、磁珠等，有機會出現罕見漲價的現象。

被動元件罕見要大漲價

業界人士指出，銀占積層式電感、磁珠成本比重高達六成，由於銀價今年來一度飆漲近四成，即便近期略微回檔，統計年初以來仍大漲35%，大舉推升製造商量產積層式電感、磁珠的成本壓力。

綜觀全球電感市占率指標廠，包括村田、TDK、太陽誘電等日企，以及台灣國巨、華新科等兩大集團。因應下半年各手機大廠新機齊發，加上PC市況逐漸轉向復甦，同時面對銀價上揚，業界指出，一線大廠包括村田、TDK等，有機會調升積層式電感／磁珠報價，預期大尺寸會先漲價，漲幅約10%至20%。

業界說明，電感種類繁多，以積層式電感來說，其特性具磁遮蔽性，無電磁干擾的困擾，且能有效遏止電路上的高頻振盪，極適合於高密度裝配的電路設計，依據不同的尺寸，廣泛應用在消費性電子產品，甚至是伺服器中。

磁珠則採用鐵氧體設計和積層式製程，阻抗值隨頻率變化，也就是說，在高頻時實現高阻抗，有更好的高頻濾波特性，有效抑制雜訊干擾，同樣導入於如手機、平板、筆電、電源等終端產品上。

近期被動元件廠營運逐步回溫，國巨看好，本季客戶庫存轉趨健康，該公司產能利用率可望持續提升，對後市樂觀。



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