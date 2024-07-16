翻修NCC組織法 兩點受關注

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

立法院法案大清倉，今（16）日將討論國家通訊傳播委員會（NCC）組織法部分條文修正草案，對於委員是否能連任、刪除延任規定兩項最受矚目。

由於NCC新提名四名委員人事同意權案至今仍未排入立法院審查程序，若刪除延任的過渡時期規定，又無法在7月底完成對新委員的人事同意案，NCC委員會將出現人數不足窘境，8月1日起將無法針對網路、通訊、傳播等重大政策做決議。

依照NCC組織，NCC委員七人均為專任，任期四年，任滿得連任。修正草案提出只能連任一次，不得再任，另國民黨團提出刪除現行第4條第5項條文，即委員任期屆滿未能依前項規定提任時，「原任委員之任期得延至新任委員就職前一日止，不受第一項任期之限制」的過渡條款，並增訂行政院長補提名時間。

本屆NCC委員新提名名單包括現任NCC副主委翁柏宗為委員兼主委、台灣師範大學大眾傳播研究所特聘教授陳炳宏為委員兼副主委，世新大學傳播管理系助理教授羅慧雯，以及NCC電台與內容事務處處長詹懿廉共四人。

惟公布提名前夕，爆發有媒體大亨護航翁柏宗，「拔掉」原先傳出的台經院四所所長劉柏立。藍白立委聯手抵制，認為翁柏宗被提名有媒體大亨護航爭議外，也認為新委員應由新內閣提名，至今新委員人事同意權案在立法院程序委員會排案都失敗。

NCC 世新大學 立法院

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