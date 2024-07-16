NCC 緊盯台灣大頻譜繳回

台灣大（3045）合併台灣之星之後，在900MHz頻譜超額10MHz頻寬原應在6月30日歸還，但直到上周並未履行規定。

國家通訊發展委員會（NCC）上周三（10日）正式開罰怠金30萬元，並明確指出台灣大若在昨（15）日中午後仍在使用超額頻寬發射電波，將開罰300萬元。

對此，台灣大強調，昨日凌晨就局部已完成網路整併基地台關閉900MHz的10MHz（5MHz頻寬、上下行需x2）頻寬，基地台未發射電波，但仍要看NCC定義。