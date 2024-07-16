NCC 頻道審查 爆放水之說…兩委員怒斥「把消費者當凱子」

國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員7月底期滿卸任前夕，爆發內部意見不合風波。針對62家系統台提出迪士尼替代五個頻道部分不符要求，NCC委員會卻以附負擔方式「放水」過關，兩名委員林麗雲、王維菁昨（15）日提出不同意見書，怒斥NCC與業者「把消費者當凱子」。

林麗雲、王維菁更直指，NCC委員會議決策犧牲消費者權益、獨厚業者利益，且不利台灣在地內容發展。

NCC主任祕書黃文哲則解釋，為了不讓消費者權益受損，才暫時讓系統台業者提出的替代頻道上架，NCC也在附負擔中要求系統台、頻道代理業者在今年9月底提出滿意度和收視率調查資料給地方政府，做為審查有線電視費率的依據，去年NCC就是以替代頻道不夠好砍了離島費率，地方政府也可以參考業者提出的資料做決定。

NCC決議過程採合議制，委員可針對決議結果，另外撰寫不同意見書或協同意見書，表達對政策的觀點。林麗雲與王維菁曾針對NCC許可鏡電視申請案、NCC在三立電視違規買中嘉股權案等案提出反駁委員會決議的不同意見書。值得注意的是，過去委員多僅表達不同意的原因，對NCC委員會議直接表達不滿相當罕見。

迪士尼集團五個頻道今年初退出台灣，原本NCC強力要求系統台業者須提出「equal or better」（同等或更好）的替代頻道方案，更因離島三家系統台提出的替代頻道不夠理想，NCC去年審查今年費率時，還分別扣了5至10元不等的收視費。但對於台灣的62家系統台最終方向卻大轉彎，今年6月27日以附負擔通過62家系統台提出包括韓國娛樂台在內的替代方案。

王維菁、林麗雲指出，下架頻道與遞補頻道在授權金金額差距極大，一年有約7.29億元價差全數流入系統台、代理商口袋，並未退還給消費者，NCC更未要求業者或地方政府調降收視費，NCC與業者「將消費者當成凱子」。

而遞補頻道品質及屬性與原頻道有明顯落差，NCC對系統台決議之附負擔「放水」，未實質要求遞補頻道提升內容投資與內容品質，無視原頻道與遞補頻道在對服務觀眾、授權金、內容品質以及投資規模上的差異，NCC明顯怠忽職責，放棄為觀眾的收視權益把關，對有線電視品質、有線電視發展與未來競爭力均造成不利的影響。