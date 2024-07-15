避免青少年暑假網路成癮 Meta推4功能助家長一臂之力

青少年暑假上網時間攀升，為避免網路成癮，Instagram母公司Meta的家庭中心已推出4項實用工具，包含管理每天使用時長的「設定每日時間上限」、避免長時間瀏覽的「休息一下」、協助保持專注的「勿擾模式」，以及避免熬夜的「晚安提醒」等。

Meta今天發布新聞資料說明，家長可以與孩子共同討論在Instagram設定「每日時間上限」，當使用時間到達設定的單日累積上限後，Instagram將跳出提醒。還可以設定單次使用上限時間，例如每次使用10、20或30分鐘後，會收到Instagram跳出的提醒。

家長也可以鼓勵孩子開啟「勿擾模式」，啟動後Instagram會在自訂時間內暫停任何通知，避免打擾孩子作息。

Instagram今年也推出「晚安提醒」功能，如果在夜間使用時間超過10分鐘，系統將自動提醒該放下手機、準備睡覺。

此外，家長與孩子溝通、取得同意後，將可運用Instagram「監護功能」為孩子設定休息時間，甚至在1天中的特定時段例如上課或晚餐時段，排定不能使用 Instagram，幫助孩子建立使用習慣。