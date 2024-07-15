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世界先進子公司辦理現金減資 配合集團資金調度規劃

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）今日公告重要子公司VIS Associates Inc.公告董事會決議辦理現金減資事宜，減資緣由：配合集團資金調度規劃。另外世界先進預定7月30日召開線上法說會。

世界先進公告重要子公司VIS Associates Inc.公告董事會，決議辦理現金減資事宜，減資金額：US$12,000,000，消除股份：12,000股，減資比率：6.12%，減資後股本：US$184,000,000並在今日股東會通過且變更股本完成。

世界先進公告，VIS Associates Inc.減資後實收資本額US$184,000,000,流通在外股數：184,000股，每股淨值：US$1,168。

世界先進 減資

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