宏碁旗下海柏特拓版圖 16日設花東服務中心
電腦品牌廠宏碁積極推動子公司發展，提升集團營運韌性，旗下提供3C產品售後服務的海柏特今天宣布，預計16日在花東地區設立新服務中心，讓當地民眾能就近送修產品。
海柏特發布新聞稿指出，已獲得逾40家國際品牌檢測、維運與維修的授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電等；另針對部分無保固的二手商品推出海柏特保固計畫，延長電子產品使用週期。
海柏特今年上半年累計合併營收新台幣5.66億元，創歷史新高，年增23.87%，新落成的花東地區服務中心有望再挹注成長動能。
宏碁日前舉辦百代宏碁大樓揭牌儀式，宣布旗下3家子公司展碁國際、宏碁資訊、安碁資訊預計今年底前進駐南港辦公大樓。
宏碁董事長暨執行長陳俊聖出席揭牌儀式表示，進駐新大樓代表宏碁對旗下事業的長期承諾，3家子公司原本都在外面租房子，現在自行購置辦公室，有自己的家，心理上及實體上都更穩固。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言