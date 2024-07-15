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宏碁旗下海柏特拓版圖 16日設花東服務中心

中央社／ 台北15日電

電腦品牌廠宏碁積極推動子公司發展，提升集團營運韌性，旗下提供3C產品售後服務的海柏特今天宣布，預計16日在花東地區設立新服務中心，讓當地民眾能就近送修產品。

海柏特發布新聞稿指出，已獲得逾40家國際品牌檢測、維運與維修的授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電等；另針對部分無保固的二手商品推出海柏特保固計畫，延長電子產品使用週期。

海柏特今年上半年累計合併營收新台幣5.66億元，創歷史新高，年增23.87%，新落成的花東地區服務中心有望再挹注成長動能。

宏碁日前舉辦百代宏碁大樓揭牌儀式，宣布旗下3家子公司展碁國際、宏碁資訊、安碁資訊預計今年底前進駐南港辦公大樓。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖出席揭牌儀式表示，進駐新大樓代表宏碁對旗下事業的長期承諾，3家子公司原本都在外面租房子，現在自行購置辦公室，有自己的家，心理上及實體上都更穩固。

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