搶攻AI手機平價市場！OPPO發表「A 系列」新機 價格開箱最低8千有找

OPPO致力推動AI功能普及化，今發表A系列首款AI手機 A3 Pro，以喜愛拍照及追求性價比的用戶需求出發，將影像力、續航力、耐用度三大日常使用痛點全面優化，打造同級最出色，挑戰同價位最強之姿的越級AI手機。OPPO A3 Pro搭載AI橡皮擦，結合5000萬畫素AI主鏡頭，各種生活場景和人潮眾多的景點都能玩轉AI捕捉玩美照片，同時搭配5100mAh與45W SUPERVOOCTM 超級閃充，長時間拍攝也無須擔心電量狀況。在機身保護設計上，A3 Pro配備360°抗摔機身，提升抗摔抗衝擊能力，同時搭配IP54防塵防水等級，並經過50個月流暢測試，期待成為用戶們的夏季出遊神器、入門機款必敗首選。

OPPO A3 Pro推出8GB+256GB與6GB+128GB兩款容量版本，售價分別為NT$9,490元與NT$7,990元，即日起於全台OPPO體驗店、OPPO網路商店、官方指定購物平台及電信門市陸續開賣，於7/31前至OPPO體驗店、官方網路商店購機並完成官網登錄，即可享1年延長保固。8GB+256GB容量版本為OPPO體驗店、OPPO網路商店、中華電信、神腦國際官及官方指定電商平台獨家販售。

A系列首款搭載AI功能搭配5000萬畫素AI主鏡頭，美照即時拍攝不求人

OPPO A3 Pro以全新定位登場，為A系列中首款搭載AI功能的新機，在暑假出遊人潮眾多的景點拍照，透過AI橡皮擦功能，僅需以圈選或塗抹方式透過AI偵測，將照片中多餘的人或物加以消除及修補生成，即可獲得突顯主角、乾淨無路人的完美照片；在鏡頭規格部分，A3 Pro 搭載5000萬畫素AI主鏡頭，能夠拍攝出細膩紋理和真實色彩，呈現出如臨其境的影像效果，搭配200萬畫素景深鏡頭、800萬畫素前鏡頭，可滿足日常中背景虛化或親友自拍合影需求，其中前鏡頭搭載F2.0光圈和AI人像美顏可提升夜間自拍清晰度和美顏效果調整，以保留人像最清晰自然的樣態；另在動態拍攝上，搭載雙重錄影功能，出遊時可同時開啟前後鏡頭，為親友和自己捕捉趣味珍貴的動態影片，短影片也能輕鬆創作。

超大電量與45W超級閃充，360°抗摔機身，簡單出遊一整天

承襲A系列的長效續航優勢，OPPO A3 Pro 在電量上升級為5100mAh，更搭載同級最高45W SUPERVOOCTM超級閃充，結合智慧充電，透過AI預測用戶的使用場景，並因應不同場景主動降低充電電流，達到電池保護與電池老化速度延緩的效果。除此之外，A3 Pro 電池採用全新材料與新工藝技術，提升電池安全性，經OPPO實驗室結果，電池耐用時間超過4年，告別電池衰退的焦慮感。

除了電池耐用性的增加，在機身保護上A3 Pro做足準備，採用航太級鋁合金材料與海綿仿生緩震設計，強化機身結構耐摔與耐衝擊能力，並通過軍用標準抗衝擊測試與瑞士SGS抗跌耐摔認證，達到360°全機身抗摔表現，同時，A3 Pro擁有IP54防塵防水等級，有效預防小顆粒和水花的進入，即便在雨中使用十分鐘，手機也能安然無恙，並搭配濕手螢幕觸控功能，更有效穩定螢幕觸控靈敏度，讓用戶無論在廚房、泳池等多變的環境下放心使用。

搭載5G專屬處理器，輕鬆達成50個月流暢體驗

OPPO A3 Pro搭載專為主流5G智慧手機設計的MediaTek Dimensity 6300核心晶片，最佳化連線網路效率，時時刻刻為用戶帶來低耗能的使用體驗，經過 OPPO 實驗室的嚴格測試，無論是日常使用或遊戲娛樂方面，提供用戶維持長達 50 個月流暢體驗的優異表現註一；在記憶體與儲存容量上，提供8GB+256GB與6GB+128GB兩款容量版本，更支援最高1 TB外接記憶卡擴充，以滿足儲存高畫質圖像及影片等文件需求。

夢幻星空色系新登場！指定通路選購享一年延長保固

OPPO A3 Pro 不僅具備耐用性與高效能，還維持輕薄機身的設計，手機厚度僅 7.68mm，重量僅約 186g 。顏色有月光紫與星空黑兩款選擇，月光紫採用磁性粒子工藝技術，如夜空中一彎銀月貫穿機身背蓋，而星空黑宛如夜空中星繁點點，內斂而閃耀，此外，星空黑採用經典的OPPO Glow獨家晶鑽工藝，細膩的磨砂手感達到不沾指紋防磨耐刮。最高1,000nits 的螢幕亮度、6.67吋120Hz高更新率璀璨大螢幕，更為用戶帶來寬廣且滑順的沉浸式視覺饗宴，外加300%超級音量，追劇看電影猶如身歷其境。