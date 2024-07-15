是德科技助三星印度研究所 簡化與自動化5G外場到實驗室工作流程

是德科技（Keysight）宣布三星半導體印度研究所（SSIR）採用是德科技的外場到實驗室信令解決方案S-FTL（Signaling Field-To-Lab），以協助其班加羅爾實驗室簡化和自動化5G外場到實驗室的工作流程。這一全面的端到端5G無線協議信令解決方案通過加速5G外場問題在測試實驗室環境中進行複製、分析與解決，從而改善終端使用者體驗。

是德科技指出，隨著5G的持續部署，業界重點已轉向透過快速解決外場回報的問題，以確保終端使用者獲得最佳的體驗品質（QoE）。然而，在實驗室環境中複製複雜的外場場景，以識別潛在解決方案仍是一大挑戰。由於分析現場日誌的過程複雜且耗時，且日誌數據丟失或錯誤的情形一再發生，為複製外場問題造成困擾。為克服這一挑戰，電信營運商、設備製造商和晶片製造商皆需要一個高效可靠的測試自動化解決方案，以快速將終端設備外場日誌轉換為實驗室中精確且可複製的協議序列。

為服務其全球客戶群，SSIR期望尋覓到一款能在其班加羅爾測試實驗室複製外場問題的智慧測試自動化解決方案，並期待該解決方案能讓工程師專注於解決外場問題，而非分析日誌或創建測試案例。考量其可從設備外場日誌自動創建測試案例的特色，SSIR最終決定採用是德科技S-FTL解決方案。基於是德科技的5G協定研發工具套件，該解決方案能透過分析5G/4G和IMS的外場日誌自動化工作流程，並根據協議進行調整，以確保符合協議規範，再將外場場景複製為測試腳本。S-FTL解決方案具有開放的輸入日誌模板，可適應各種格式，從而加速其在工作流程中的運用。

通過採用是德科技S-FTL解決方案，SSIR能大幅縮減在實驗室複製外場場景所需的時間，從而使工程師更專注於改善終端使用者體驗。該解決方案協助克服了真實場景中的一系列問題，包括語音/數據呼叫、切換、5G到4G的移動性以及用於單SIM卡、雙SIM卡和雙連接情形下的載波聚合等。