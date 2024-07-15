快訊

獨／北市聯醫總院長將退休 榮總桃園分院長王智弘接任

奧運羽球／麟洋配抽到籤王 落唯一5隊D組將「多打一場」

不準時！黃子佼涉持兒少性影像出庭 遲到20分鐘「不發一語」

信錦打進低軌衛星供應鏈出貨放量 今年營運優於預期

中央社／ 台北15日電

軸承廠信錦打進低軌衛星供應鏈，出貨逐漸放量，加上PC產業景氣復甦，信錦樂觀看今年營運優於年初預期。

信錦主管表示，疫後PC市場庫存整理已告一段落，今年景氣明顯復甦，加上產品組合還不錯，毛利率可望維持高檔，信錦今年營運可望優於年初設定的「營收目標比去年高個位數成長。」

信錦公布今年上半年營收新台幣46.8億元，年增率17.23%；獲利方面，信錦第1季受惠模具收入認列時間差等因素，首季毛利率29.2%，較去年第4季增加3.8個百分比，比去年同期飆升12.2個百分比，創歷史新高。

信錦今天盤中股價漲超過9%，終場大漲7元或6.67%，收在112元。

信錦前2年遭遇紅色供應鏈崛起，原物料價格飆漲衝擊，營運陷入低潮，公司啟動多元布局，策略奏效，成功打進低軌衛星供應鏈，去年底開始試單交貨給美系大客戶，主要應用在衛星接收器、路由器等。

信錦主管表示，目前低軌衛星相關產品平均每月營收約4000萬至5000萬元。按此推算，信錦上半年低軌衛星相關營收將近3億元，占營收比重已拉升到約6%。由於低軌衛星產品利潤優於一般產品，有助信錦獲利率提升。

在PC軸承方面，受惠AI PC今年下半年開始陸續出貨，以及微軟預計2025年終止對Windows10系統支援，預料將帶動新一波電腦換機週期，信錦營運有望跟著增溫。

低軌衛星 景氣 營收

延伸閱讀

113分科物理／花蓮強震、俄烏戰爭時事入題 全教總：單選10題有小瑕疵

促進低軌衛星服務發展 數發部預告新增使用頻段

宜蘭縣府禁用微軟Office基層有意見 縣府：符合中央政策

全民權證／華通 選逾120天

相關新聞

美超微20年來營收大增7900%！業內揭總裁梁見後「這堅持」未曾改變

伺服器和儲存供應大廠美超微電腦 （Supermicro） 近年受到AI巨浪的加持，帶動整體營收表現不斷向上成長，而作為首...

搶攻AI手機平價市場！OPPO發表「A 系列」新機 價格開箱最低8千有找

OPPO致力推動AI功能普及化，今發表A系列首款AI手機 A3 Pro，以喜愛拍照及追求性價比的用戶需求出發，將影像力、...

未歸還、繼續使用超額頻寬…若台灣大過午沒送件 NCC「一定開罰300萬」

台灣大哥大（3045）併台灣之星後，原應在6月30日歸還超額頻寬，但並未履行，國家通訊傳播委員會（NCC）上周三（10日...

鼓勵企業Day1就落實 ESG 施振榮：霸道可以贏一時 王道才能爭千秋

企業永續經營面對許多挑戰，宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，「霸道只能贏一時，王道才能爭千秋」。企業追求永續，要從王...

台灣大指局部關閉頻寬 NCC：仍違反網路設置計畫

NCC限期要求台灣大改正網路設定，台灣大稱15日凌晨針對局部已完成網路整併的基地台，關閉相關頻寬。NCC今天表示，業者只...

宏達電建構減碳策略 2030年價值鏈估減碳25%

淨零永續趨勢持續擴大，宏達電今天宣布，已建構6大減碳策略，與供應鏈達成低碳轉型，目標是以2021年為基準，計劃在2030...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。