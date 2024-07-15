信錦打進低軌衛星供應鏈出貨放量 今年營運優於預期

軸承廠信錦打進低軌衛星供應鏈，出貨逐漸放量，加上PC產業景氣復甦，信錦樂觀看今年營運優於年初預期。

信錦主管表示，疫後PC市場庫存整理已告一段落，今年景氣明顯復甦，加上產品組合還不錯，毛利率可望維持高檔，信錦今年營運可望優於年初設定的「營收目標比去年高個位數成長。」

信錦公布今年上半年營收新台幣46.8億元，年增率17.23%；獲利方面，信錦第1季受惠模具收入認列時間差等因素，首季毛利率29.2%，較去年第4季增加3.8個百分比，比去年同期飆升12.2個百分比，創歷史新高。

信錦今天盤中股價漲超過9%，終場大漲7元或6.67%，收在112元。

信錦前2年遭遇紅色供應鏈崛起，原物料價格飆漲衝擊，營運陷入低潮，公司啟動多元布局，策略奏效，成功打進低軌衛星供應鏈，去年底開始試單交貨給美系大客戶，主要應用在衛星接收器、路由器等。

信錦主管表示，目前低軌衛星相關產品平均每月營收約4000萬至5000萬元。按此推算，信錦上半年低軌衛星相關營收將近3億元，占營收比重已拉升到約6%。由於低軌衛星產品利潤優於一般產品，有助信錦獲利率提升。

在PC軸承方面，受惠AI PC今年下半年開始陸續出貨，以及微軟預計2025年終止對Windows10系統支援，預料將帶動新一波電腦換機週期，信錦營運有望跟著增溫。