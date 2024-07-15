未歸還、繼續使用超額頻寬…若台灣大過午沒送件 NCC「一定開罰300萬」

台灣大哥大（3045）併台灣之星後，原應在6月30日歸還超額頻寬，但並未履行，國家通訊傳播委員會（NCC）上周三（10日）正式開罰。根據規定，台灣大應在今天中午前，向數位部辦理申請繳回超額頻寬，向NCC申請變更網路設置計畫。NCC主秘黃文哲表示，還須了解台灣大是否有按時間送件到NCC，如果中午前沒有送進新的計畫，必罰300萬元。

NCC上周三針對台灣大祭出兩項開罰，第一項開罰針對台灣大未履行歸還超額頻寬，處以30萬元怠金；另外一項開罰，則是針對台灣大「不但不歸還頻寬，還繼續使用超額頻寬」而開罰，NCC給予台灣大三天寬限期，要求台灣大在文到三日內改正網路設定，若屆期未改正，將處以300萬元罰鍰。