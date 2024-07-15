海柏特花東地區服務中心落成 營收成長再添動能
宏碁（2353）集團旗下海柏特（6884）致力於3C產品售後服務，預計7月16日在花東地區設立新服務中心，使當地民眾能就近於門市送修產品，及購買享有海柏特保固計劃（HSN Warranty）的商品。近日，海柏特亦公布6月份自結合併營收，今年1至6月份累計自結合併營收自去年台幣4.57億元成長至5.66億元，創歷史新高，年增長率達23.87%，也盼新落成的花東地區服務中心，能為營收再創成長動能。
海柏特已獲40逾家國際品牌檢測、維運與維修之授權，服務品項涵蓋電腦、手機、印表機、家電等，現更針對部分無保固之二手商品推出海柏特保固計劃，免費提供消費者多達半年保固期，致力於延長電子產品使用週期理念，提升環保永續價值。
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