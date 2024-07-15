鼓勵企業Day1就落實 ESG 施振榮：霸道可以贏一時 王道才能爭千秋
企業永續經營面對許多挑戰，宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，「霸道只能贏一時，王道才能爭千秋」。企業追求永續，要從王道出發，Day1就落實實踐ESG，最重要的是要能為社會創造「六面向」價值，他並鼓勵新創企業要選擇可以創造價值的新空間，不走me too的路。
2024王道論壇近期圓滿落幕，在施振榮大力倡議下，愈來愈多的企業與領導人認同並支持「行王道」，除了施振榮應邀在論壇以「知王道、行王道、圓龍夢」為題分享經驗外，並邀來前行政院院長、陽明交大終身榮譽教授毛治國與雲品國際（2748）董事長盛治仁分享企業如何落實王道經營。
當前企業經營面對許多新挑戰，究竟企業該行王道或走霸道之路？施振榮指出，雖然霸道可以贏得一時，或許十年、百年，但不會千年，只有王道才能爭千秋，王道就是追求「創造價值」，而且是要看「六面向」價值，要算顯性價值與隱性價值的總帳，要從創造的總價值來看。
對於新創公司能否行王道？施振榮指出，經營企業「大」並不一定就有優勢，當面對大環境出現變化需要調整方向時，反而不容易立即調整方向，且要做到利益平衡相對挑戰大。而新創企業由於規模「小」，這時反而有優勢，雖然資源相對較有限，但可以選擇可以創造價值的空間，不走me too的路，找到未來可以創造價值的新領域。
毛治國則從「內聖外王」來解析王道，為「王道管理觀」找科學論據。他指出，王道、霸道是價值觀、世界觀之辨，也是不同的眼界跟格局，看企業追求的是一次性的勝利（戰術）或從中找到未來更好的發展機會（戰略），沒有你死我活也沒有永久的敵人或朋友。
他並鼓勵企業行王道，至於王道要如何實踐？毛治國指出，王道的基本精神就是「己立立人、己達達人」，要先內聖，才能外王。創業也要先能夠「己立、己達」，自己要能先站起來，在那之前，在王道精神下就是「有所不為」，不做損人利己的事，不能為了活下去而傷害別人。等自己可站起來後就要「有所為」，將獲利拿出來分享，這就是王道的具體實踐。
盛治仁則從企業的核心價值來分享如何落實王道經營，他指出，以雲朗觀光為例，企業以「創新」、「永續」、「文化藝術」、「社會關懷」、「DreamMaker」為核心價值，做值得做的事，做自己相信的事，同時建立品牌形象，進而創造值得永續存在的價值，這就是落實王道的經營。
企業要追求永續經營，追求創造價值，施振榮也鼓勵企業，「在成立的Day1就要落實ESG」，不要等到企業賺錢時才做，企業如果能為社會創造價值，社會自然就會回饋企業，王道也講競爭，是競爭誰能利用有限的資源為社會創造價值，看誰相對的貢獻更大，否則就會被淘汰。
盛治仁也鼓勵企業落實ESG，他說，企業做好ESG，並不是從商機的角度去思考，也不希望用此角度思考，而是企業本來就該做的，要善盡自己的力量，也了下一代的生存。企業追求永續並不是追求獲利極大化，而是追求合理的獲利跟報酬，並與永續經營找到平衡點。
他說，相信做好ESG也會對品牌形象有所助益，從吸引優秀人才的角度來看，更能吸引有競爭力的人才加入；且現在消費者買也是「價值」，做好ESG更能爭取消費者的支持與認同，也更能永續。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言