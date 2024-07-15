鼓勵企業Day1就落實 ESG 施振榮：霸道可以贏一時 王道才能爭千秋

企業永續經營面對許多挑戰，宏碁（2353）集團創辦人施振榮指出，「霸道只能贏一時，王道才能爭千秋」。企業追求永續，要從王道出發，Day1就落實實踐ESG，最重要的是要能為社會創造「六面向」價值，他並鼓勵新創企業要選擇可以創造價值的新空間，不走me too的路。

2024王道論壇近期圓滿落幕，在施振榮大力倡議下，愈來愈多的企業與領導人認同並支持「行王道」，除了施振榮應邀在論壇以「知王道、行王道、圓龍夢」為題分享經驗外，並邀來前行政院院長、陽明交大終身榮譽教授毛治國與雲品國際（2748）董事長盛治仁分享企業如何落實王道經營。

當前企業經營面對許多新挑戰，究竟企業該行王道或走霸道之路？施振榮指出，雖然霸道可以贏得一時，或許十年、百年，但不會千年，只有王道才能爭千秋，王道就是追求「創造價值」，而且是要看「六面向」價值，要算顯性價值與隱性價值的總帳，要從創造的總價值來看。

對於新創公司能否行王道？施振榮指出，經營企業「大」並不一定就有優勢，當面對大環境出現變化需要調整方向時，反而不容易立即調整方向，且要做到利益平衡相對挑戰大。而新創企業由於規模「小」，這時反而有優勢，雖然資源相對較有限，但可以選擇可以創造價值的空間，不走me too的路，找到未來可以創造價值的新領域。

毛治國則從「內聖外王」來解析王道，為「王道管理觀」找科學論據。他指出，王道、霸道是價值觀、世界觀之辨，也是不同的眼界跟格局，看企業追求的是一次性的勝利（戰術）或從中找到未來更好的發展機會（戰略），沒有你死我活也沒有永久的敵人或朋友。

他並鼓勵企業行王道，至於王道要如何實踐？毛治國指出，王道的基本精神就是「己立立人、己達達人」，要先內聖，才能外王。創業也要先能夠「己立、己達」，自己要能先站起來，在那之前，在王道精神下就是「有所不為」，不做損人利己的事，不能為了活下去而傷害別人。等自己可站起來後就要「有所為」，將獲利拿出來分享，這就是王道的具體實踐。

盛治仁則從企業的核心價值來分享如何落實王道經營，他指出，以雲朗觀光為例，企業以「創新」、「永續」、「文化藝術」、「社會關懷」、「DreamMaker」為核心價值，做值得做的事，做自己相信的事，同時建立品牌形象，進而創造值得永續存在的價值，這就是落實王道的經營。

企業要追求永續經營，追求創造價值，施振榮也鼓勵企業，「在成立的Day1就要落實ESG」，不要等到企業賺錢時才做，企業如果能為社會創造價值，社會自然就會回饋企業，王道也講競爭，是競爭誰能利用有限的資源為社會創造價值，看誰相對的貢獻更大，否則就會被淘汰。

盛治仁也鼓勵企業落實ESG，他說，企業做好ESG，並不是從商機的角度去思考，也不希望用此角度思考，而是企業本來就該做的，要善盡自己的力量，也了下一代的生存。企業追求永續並不是追求獲利極大化，而是追求合理的獲利跟報酬，並與永續經營找到平衡點。

他說，相信做好ESG也會對品牌形象有所助益，從吸引優秀人才的角度來看，更能吸引有競爭力的人才加入；且現在消費者買也是「價值」，做好ESG更能爭取消費者的支持與認同，也更能永續。