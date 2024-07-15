台灣大指局部關閉頻寬 NCC：仍違反網路設置計畫

NCC限期要求台灣大改正網路設定，台灣大稱15日凌晨針對局部已完成網路整併的基地台，關閉相關頻寬。NCC今天表示，業者只是停用頻率、並未繳回，仍違反網路設置計畫。

國家通訊傳播委員會（NCC）10日表示，台灣大持續使用超額頻寬，未履行電信合併案附款，開罰怠金新台幣30萬元；此外，台灣大使用頻寬狀況不符合自家網路設置計畫，NCC將通知台灣大在文到次日起3天內改正網路設定，若未改正，將罰300萬元。

台灣大哥大13日表示，在不影響用戶權益的前提下，15日凌晨針對局部已完成網路整併的基地台，關閉相關頻寬。

NCC今天表示，台灣大的方式只是針對某些基地台停用部分頻段，繳回頻率必須以數發部為準，但因為業者只是停用頻率、並未繳回，仍違反網路設置計畫。

若依照NCC上週決議，恐怕仍因違反網路設置計畫開罰台灣大300萬元。