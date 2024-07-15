台灣大指局部關閉頻寬 NCC：仍違反網路設置計畫
NCC限期要求台灣大改正網路設定，台灣大稱15日凌晨針對局部已完成網路整併的基地台，關閉相關頻寬。NCC今天表示，業者只是停用頻率、並未繳回，仍違反網路設置計畫。
國家通訊傳播委員會（NCC）10日表示，台灣大持續使用超額頻寬，未履行電信合併案附款，開罰怠金新台幣30萬元；此外，台灣大使用頻寬狀況不符合自家網路設置計畫，NCC將通知台灣大在文到次日起3天內改正網路設定，若未改正，將罰300萬元。
台灣大哥大13日表示，在不影響用戶權益的前提下，15日凌晨針對局部已完成網路整併的基地台，關閉相關頻寬。
NCC今天表示，台灣大的方式只是針對某些基地台停用部分頻段，繳回頻率必須以數發部為準，但因為業者只是停用頻率、並未繳回，仍違反網路設置計畫。
若依照NCC上週決議，恐怕仍因違反網路設置計畫開罰台灣大300萬元。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言