宏達電建構減碳策略 2030年價值鏈估減碳25%

AI熱浪席捲全球，今年AI伺服器及其他關鍵晶片製造商和供應鏈生意熱度持續，被視為觀察全球半導體景氣關鍵指標的上游矽晶圓產業，也捎來景氣即將走出谷底的重要訊息。 合晶總經理張憲元日前以「春燕已成形」、 「景氣已在第1季落底」，道出矽晶圓廠產業最壞時期已過；環球晶董事長徐秀蘭則看好半導體景氣將在2025年呈現V型反轉，主因AI應用仍會持續，並大量消耗矽晶圓用量。二大廠釋放的訊息，透露出屬於落後指標的矽晶圓產業，已看到隧道盡頭的曙光，即將迎接新一波景氣循環到來。

2024-07-15 10:00