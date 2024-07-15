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宏達電建構減碳策略 2030年價值鏈估減碳25%

中央社／ 台北15日電
HTC推出「VIVE XR Elite豪華升級版」，透過可愛的虛擬分身擺動姿勢很有趣，還可以獲得全身鍛鍊。（圖／宏達電提供）
HTC推出「VIVE XR Elite豪華升級版」，透過可愛的虛擬分身擺動姿勢很有趣，還可以獲得全身鍛鍊。（圖／宏達電提供）

淨零永續趨勢持續擴大，宏達電今天宣布，已建構6大減碳策略，與供應鏈達成低碳轉型，目標是以2021年為基準，計劃在2030年將價值鏈碳排放量減少25%。

宏達電今天發布訊息分享在2024年上半年於環境、社會和公司治理（ESG）方面取得的成果，包括在供應鏈氣候議合與碳管理方面的進程，並與供應鏈達成低碳轉型。

HTC建構6大減碳策略，涵蓋「碳管理與政策」、「低碳營運」、「低碳產品」、「低碳運輸」及「價值鏈議合」和「碳抵銷」。宏達電強調，HTC已將溫室氣體盤查評估範圍擴大到所有子公司。

宏達電進一步說明，2024年上半年，啟動「低碳化製程暨供應鏈轉型推動計畫」，推動能源管理，並透過HTC碳管理平台產出年度旗艦機種VIVE XR Elite的碳足跡報告。HTC最新的XR產品VIVE XR Elite，也取得經第三方查證的產品碳足跡報告，在整個生命週期評估中的碳足跡有92.64kgCO2e。

此外，宏達電透過增加海運及鐵路運輸，提升運輸低碳化比例，同時持續推動供應鏈議合專案。

HTC 宏達電

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