宏達電建構減碳策略 2030年價值鏈估減碳25%
淨零永續趨勢持續擴大，宏達電今天宣布，已建構6大減碳策略，與供應鏈達成低碳轉型，目標是以2021年為基準，計劃在2030年將價值鏈碳排放量減少25%。
宏達電今天發布訊息分享在2024年上半年於環境、社會和公司治理（ESG）方面取得的成果，包括在供應鏈氣候議合與碳管理方面的進程，並與供應鏈達成低碳轉型。
HTC建構6大減碳策略，涵蓋「碳管理與政策」、「低碳營運」、「低碳產品」、「低碳運輸」及「價值鏈議合」和「碳抵銷」。宏達電強調，HTC已將溫室氣體盤查評估範圍擴大到所有子公司。
宏達電進一步說明，2024年上半年，啟動「低碳化製程暨供應鏈轉型推動計畫」，推動能源管理，並透過HTC碳管理平台產出年度旗艦機種VIVE XR Elite的碳足跡報告。HTC最新的XR產品VIVE XR Elite，也取得經第三方查證的產品碳足跡報告，在整個生命週期評估中的碳足跡有92.64kgCO2e。
此外，宏達電透過增加海運及鐵路運輸，提升運輸低碳化比例，同時持續推動供應鏈議合專案。
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