NCC委員指委員會「輕易放水」 損害消費者權益

迪士尼五個頻道今年退出台灣有線電視市場，原本國家通訊傳播委員會（NCC）強力要求系統台業者須提出「equal or better」（同等或更好）的替代頻道方案，但最終方向大轉彎，於6月27日以附負擔通過系統台提出包括韓國娛樂台在內的替代方案。NCC兩名委員林麗雲、王維菁今天提出不同意見書，直言NCC之決議不但未保護消費者權益，還明顯犧牲消費者權益、獨厚業者利益，且不利台灣有線電視及在地影視內容之發展。

林麗雲、王維菁直言NCC在此案「輕易放水，獨厚業者利益，放棄為消費者權益及公共利益把關，相關作為令人遺憾」。NCC原要求遞補頻道與原頻道品質及表現上要「equal or better」，但後來態度卻全然轉變，輕易縱放頻道遞補案過關，其真實原因究竟為何？委員會需要給有線電視消費者及社會一個交代。

林麗雲、王維菁直言反對NCC委員會同意通過原第31頻位衛視中文台之遞補頻道（KMTV、華藝MBC綜合台或壹電視資訊綜合台）以及第69頻位STAR Movies Gold（衛視西片台）之遞補頻道（amc電影台或壹電視電影台），因其頻道屬性定位、收視表現、消費者滿意度、頻道投資規模、與頻道品質規格等，均與原頻道落差太大。

至於針對部分收視表現較無爭議且頻道定位屬性較接近者，如遞補第18頻道國家地理頻道的BBC Earth，以及遞補第79頻道STAR World的BBC Lifestyle，應可同意其變更申請。遞補第61頻道衛視電影台之CATCHPLAY，原是播出外國電影，與原先衛視電影台播放華語電影屬性有所不同，但考量該頻道承諾播送部分本國電影，應該應可同意其申請，但NCC仍應具體要求其提高本國電影內容製播比例。

兩位委員反對理由如下：一、部分遞補頻道與原頻道之屬性定位、對本地內容投資、整體投入資源規模以及頻道品質差距太太，NCC卻選擇忽視。二、從遞補頻道收視率及消費者滿意度來看，消費者均不埋單，但NCC仍舊不管。三、原頻道與遞補頻道龐大的授權金價差全數流入業者口袋，並未退還消費者或調降有線電視費率，對消費者極不公平。四、NCC決議之附負擔繼續放水，未對遞補頻道之內容投資或內容品質提升有任何具體或實質要求，損害有線電視品質、產業發展與消費者權益。五、相關決議對在地影視內容生產及投資造成負面影響，不利臺灣影視文化。

委員也提出詳細說明包括，

一、原本五頻道中的衛視三台（衛視中文台、衛視電影台、衛視合家歡台）乃針對臺灣觀眾與臺灣市場量身打造，但遞補頻道多是以國外觀眾為服務對象（如韓國娛樂台KMTV、BBC Earth、BBC Lifestyle、amc電影台、華藝MBC綜合台等），缺乏以臺灣觀眾為考量之在地內容，臺灣觀眾的收視權益、收視習慣、以及文化權利被嚴重犧牲。且部分頻道品質、頻道屬性定位、以及頻道投資規格等，均與原頻道有顯著落差。

二、遞補頻道之收視率及消費者滿意度均極不理想，遞補衛視中文台的KMTV（韓國娛樂台），其收視率僅0.0835-0.0899，只有衛視中文台收視率的30%至50%不等，遞補衛視中文台的華藝 MBC其收視率僅有衛視中文台的15%，遞補STAR Movies Gold頻道的amc電影台，其收視率只有0.0485-0.0957，僅STAR Movies Gold的40%。而消費者滿意度部分，主要MSO的調查中，幾乎一半以上的民眾不滿意做為衛視中文台與STAR Movies Gold遞補頻道的KMTV及amc電影台。如中嘉調查，只有45%滿意KMTV與43%滿意amc電影台，顯見消費者對此二頻道，幾乎近半甚至近半以上不滿意，然而，NCC卻選擇無視消費者的聲音，未依循調查結果要求系統業者更換相關頻道，其決策與作為令人不解。

三、本案下架頻道與遞補頻道在授權金金額上差距極大，迪士尼下架之5頻道每戶每月原授權金22元，遞補頻道組市場行情每戶每月約8元，市場估計一年可能高達7億2，950萬元之龐大價差全數流入系統業者與代理商口袋，並未退還給消費者，NCC也未要求業者或地方政府調降收視費，加之以遞補頻道品質及屬性又與原頻道有明顯落差，NCC與業者實已將消費者當成了凱子。

四、NCC決議之附負擔也未實質要求遞補頻道提升內容投資與內容品質，完全無視原頻道與遞補頻道在服務臺灣觀眾、授權金、內容品質以及投資規模上之差異，放棄為臺灣觀眾的收視權益把關，對於臺灣有線電視品質、有線電視發展與未來競爭力均造成不利之影響，NCC明顯怠忽職責。

五、原衛視三台特別是衛視中文台，對台灣在地內容有相當之投入與生產，如2015年一年即投入4億新臺幣自製內容，尚不包括其他5.5億外購節目，以及聘用員工人數106人，衛視中文台一年就生產5622小時臺灣在地內容。但NCC本次決議之附負擔對遞補頻道並未有實質或任何具強制力之臺灣在地內容投資要求，遞補頻道也未具體承諾對本國在地內容投資之提升或明確可行之投資方案，實際上來說，遞補頻道從系統業者與代理商處獲得的授權金非常微薄，根本也無法投注更多資源於在地影視內容之生產，如此將造成臺灣有線電視在地影視內容投資生產之下降，不利台灣影視文化。