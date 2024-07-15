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上市失敗兩小時後就決定重來 科科科技執行長王献堂為何說是「安慰」同業？

經濟日報／ 彭慧明／台北報導
科科科技與富邦證券正式簽約，重啟在台上市計畫。圖左為科科科技集團董事長暨執行長王献堂、圖右為富邦證券總經理郭永宜。 圖／科科科技提供
科科科技與富邦證券正式簽約，重啟在台上市計畫。圖左為科科科技集團董事長暨執行長王献堂、圖右為富邦證券總經理郭永宜。 圖／科科科技提供

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