上市失敗兩小時後就決定重來 科科科技執行長王献堂為何說是「安慰」同業？

6月12日中午12時30分，統一證券拒絕為科科科技送出上市申請計畫。台灣第一家軟體「類獨角獸」科科科技（KKCompany Technologies）在台灣IPO計畫宣告失敗。科科科技董事長暨執行長王献堂說，他氣憤了一下，冷卻了一會，經歷兩小時思考IPO過程中不夠周延之處，就打電話給上次協辦的富邦證券，決定繼續上市計畫。

2024-07-15 08:02