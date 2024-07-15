聽新聞
test
0:00 / 0:00
台積電全年展望 有望調高
供應鏈傳出，台積電近期準備開始投片生產輝達最新Blackwell平台架構繪圖處理器（ＧＰＵ），輝達因應客戶的需求強勁，增加對台積電投片量百分之廿五，不僅意味後續ＡＩ晶片市場盛況空前，也為台積電下半年業績增添強大動能，為調高全年展望留下伏筆。
台積電周四舉行法說會，目前處於法說會前的緘默期。隨著台積電傳出開始生產Blackwell平台架構ＧＰＵ，意味輝達搭載「地表最強ＡＩ晶片」的ＡＩ伺服器問世倒數計時，預料將會成為台積電法說會的焦點，鴻海、廣達、緯創等代工廠有望迎來新一波出貨高潮。
業界人士透露，亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等大廠都將導入Blackwell架構ＧＰＵ打造ＡＩ伺服器，量能超乎預期，輝達為此已調高對台積電下單量約百分之廿五。
📌 數位夯什麼？快來看看
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 三星新品懶人包／Galaxy Z Fold6變薄、Z Flip6相機升級 Galaxy Buds3系列改頭換面、Galaxy Watch Ultra續航100小時
📢 LINE免費貼圖來了！粒粒兔「拿出魔法小卡」超Q 來應援巴黎奧運台灣選手
📢 懶人包／等iPhone 16還是買iPhone 15？5方向挑手機 蘋果發表會日期可能在這天
📢 7月份4G、5G便宜資費懶人包／電信三雄4G吃到飽488元最划算！5G折扣免400
📢 開箱／Xperia 10 VI玩東京！1按鍵秒變日本Fu 炸雞照片拍出香味
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言