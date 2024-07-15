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台積電全年展望 有望調高

聯合報／ 記者李孟珊／台北報導

供應鏈傳出，台積電近期準備開始投片生產輝達最新Blackwell平台架構繪圖處理器（ＧＰＵ），輝達因應客戶的需求強勁，增加對台積電投片量百分之廿五，不僅意味後續ＡＩ晶片市場盛況空前，也為台積電下半年業績增添強大動能，為調高全年展望留下伏筆。

台積電周四舉行法說會，目前處於法說會前的緘默期。隨著台積電傳出開始生產Blackwell平台架構ＧＰＵ，意味輝達搭載「地表最強ＡＩ晶片」的ＡＩ伺服器問世倒數計時，預料將會成為台積電法說會的焦點，鴻海、廣達、緯創等代工廠有望迎來新一波出貨高潮。

業界人士透露，亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等大廠都將導入Blackwell架構ＧＰＵ打造ＡＩ伺服器，量能超乎預期，輝達為此已調高對台積電下單量約百分之廿五。

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