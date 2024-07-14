快訊

溫網／直落3拍落約克維奇奪冠美夢 阿爾卡拉斯衛冕成功再寫紀錄

這家廠商超威 獲輝達指定為GB200首波機殼供應商

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

輝達（NVIDIA）Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU）傳擴大對台積電下單25%，並將進入量產之際，搭載輝達「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器關鍵零組件第一波供應鏈名單同步出爐，台廠勤誠（8210）、雙鴻、川湖入列，勤誠更獲輝達指定為機殼供應商，最受關注。

由於相關機櫃出貨量比原先預期上調五成，勤誠、雙鴻、川湖出貨量能大增，坐享首波出貨紅利，預計8、9月起開始交貨，成為最先反映輝達新品熱銷的受惠廠商。

業界分析，搭載輝達Blackwell架構GPU的AI伺服器機櫃，以GB200 NVL72及GB200 NVL36兩款為主，要價分別為300萬美元、180萬美元，NVL36出貨量最多。原本業界預期，兩款機櫃出貨量總數約4萬台，由於國際主要雲端服務供應商（CSP）下單強勁，總量可望比預期大增五成、達6萬台，當中高達5萬台是NVL36機櫃。

針對輝達最新AI伺服器機櫃相關出貨動態，國內供應鏈檯面上均低調不予置評。不具名的供應鏈高層指出，第一批NVL36架構機櫃零組件供應鏈名單已出爐，包括雙鴻負責供應水冷板，勤誠供應機殼，川湖則是負責滑軌，三家業者均已取得客戶相關認證。

業界人士指出，由於雲端服務商（CSP）對NVL36架構的GB200伺服器需求高於市場原先預期，因此下游代工廠已要求部分零組件供應商必須提高備貨量，並在8、9月加速生產與交貨，催動GB200商機提前引爆。

其中，勤誠更獲得輝達指定為機殼供應商，並且是NVL36架構伺服器機殼的主要供應商。據悉，勤誠將成為四大CSP的GB200機殼主要供應商，目前主要出貨廣達、鴻海、ZT System等代工廠，明年也將陸續出貨其他業者。

此外，勤誠不止強攻GB200水冷低U數的伺服器機殼，同時也插旗氣冷架構的4U機殼。勤誠近期同步傳出已獲輝達列入4U伺服器機殼供應商，目前正送樣美系系統組裝廠，最快明年初陸續量產。

雙鴻方面，目前已通過二家美系CSP客戶GB200水冷板認證，分歧管則獲得輝達選作參考設計商，並順利成為NVL36架構GB200首批供應商，預料第3季起供貨力道將快速提升，並在第4季達到全年巔峰，明年則因新產能加入後，水冷板供貨量有望進一步擴大。

川湖則涵蓋NVL72與NVL36架構滑軌供應。川湖曾指出，該公司在滑軌產業界具有重要地位，不會錯過這波AI商機，目前在AI伺服器與GB200市占率都維持在五成以上。

據悉，川湖目前產能利用率正逐季走升，當產能利用率達到70%，單月營收就有機會達到10億元，預估下半年業績將優於上半年。

勤誠 機殼 輝達

延伸閱讀

台積電股價從80漲到1000元 前員工看護國神山不斷變強的3個DNA

大戶追價強棒 多頭氣盛…友達、中興電等吸引資金進駐

NVIDIA股價會漲到何時？高盛：若AI淘不到金 賣鋤與鏟也沒賺頭

AMD宣布收購歐洲AI模型公司Silo 賣力縮小與輝達差距

相關新聞

聯發科公布上半年營收後 法人看好全年 EPS 上看59.2元

聯發科（2454）6月營收月增2.2%、年增12.7%，高出市場原先預期，法人機構指出，網通、TV晶片成長，抵銷手機晶片...

台積電法說會前 法人預期下半年業績將逐季走高

台積電（2330）18日將召開最新季度法說會，隨6月、第2季營收優於預期，法人圈不僅預估單季每股獲利（EPS）有接近9元...

新iPhone傳再增備貨 台積、鴻海等旺季效應可期

蘋果最強人工智慧（AI）智慧機iPhone 16系列即將推出，法人看好，蘋果供應鏈下半年營運顯著增強，外傳近一個月蘋果已...

未還超額頻寬…台灣大恐挨罰300萬 喊話改正

台灣大哥大併台灣之星後，原應於六月三十日歸還超額頻寬，但並未履行，這也讓國家通訊發展委員（ＮＣＣ）上周三祭出開罰手段。台...

AI手機大戰 換機潮來了

二○二四下半年智慧型手機大戰，由三星ＡＩ（人工智慧）摺疊機系列拉開序幕，不過，法人坦言，市場上目前最關注的，還是九月即將...

NCC要求限期改正 台灣大將繳回超額頻譜

國家通訊傳播委員會（NCC）上周三（10日）因台灣大未履行超額頻譜計畫，開罰30萬元，未符合網路設置計畫，要求限期改正，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。