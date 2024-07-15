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代工地表最強AI晶片…台積4奈米 輝達大追單

經濟日報／ 記者李孟珊陳昱翔／台北報導
台積電。 路透
台積電。 路透

供應鏈傳出，台積電（2330）近期準備開始生產輝達（NVIDIA）最新Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU），輝達因應客戶需求強勁，增加對台積電投片量25%，不僅意味AI市場盛況空前，也為台積電下半年業績增添強大動能，並為調高全年展望留下伏筆。

台積電將在本周四（18日）舉行法說會，現正處於法說會前緘默期，至昨天截稿前，未取得台積電回應。

業界認為，隨著台積電傳出開始生產Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU），意味輝達搭載「地表最強AI晶片」的AI伺服器問世倒數，開啟AI業界新的一頁，預料將成為台積電法說會熱議焦點。

分析師預估，以Blackwell架構打造的輝達B100 GPU平均售價（ASP）為3萬美元至3.5萬美元，串聯Grace CPU與B200 GPU的超級晶片GB200售價則介於6萬美元至7萬美元甚至更高，亦即輝達相關晶片是台積電歷來打造終端售價最貴的晶片，對台積電營運挹注更受期待。

輝達Blackwell架構GPU被譽為「地表最強AI晶片」，配備2,080億個電晶體，採用台積電客製化4奈米製程製造，兩倍光罩尺寸GPU裸晶透過每秒10TB的晶片到晶片互連連接成單個、統一GPU，且支援AI訓練和即時大型語言模型推理，模型可擴展至10兆個參數。

業界人士透露，亞馬遜、戴爾、Google、Meta、微軟等國際大廠都將導入輝達Blackwell架構GPU打造AI伺服器，量能超乎預期，為此，輝達調高對台積電下單量約25%。

輝達擴大Blackwell架構GPU投片量之際，就終端整機伺服器機櫃數量來看，包括GB200 NVL72及GB200 NVL36伺服器機櫃出貨量同步大增，由原預期合併出貨4萬台，大增至6萬台，增幅高達五成，當中以GB200 NVL36總量達5萬台為數最多。

業界估計，GB200 NVL36伺服器機櫃平均售價180萬美元，GB200 NVL72伺服器機櫃售價更高達300萬美元。GB200 NVL36有36個超級晶片GB200，18個Grace CPU、36個增強型B200 GPU；GB200 NVL72有72個超級晶片GB200，36個Grace CPU、72個B200 GPU。

台積前董座劉德音於6月交棒前已預告，目前看AI應用需求比一年前更樂觀，「今年又是大成長的一年」；現任董座魏哲家也曾透露，AI應用才剛開始，「我跟大家一樣樂觀。」

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