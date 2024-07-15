快訊

報導刺殺川普為華男 紐郵記者：印刷錯誤 引華裔社區怒火

華航台北-西雅圖航班復航 初期每周5班盼增至7班

溫網／混雙登頂！ 謝淑薇奪第9座大滿貫金盃

工業富聯 強攻四面向

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）集團轉投資事業同步發威，不僅夏普轉型再傳捷報，旗下工業富聯（FII）強攻AI領域，FII董事長鄭弘孟更提出四大發展方向，分別是做強AI產品、深耕AI製造、融合AI+ESG，以及培養AI人才，全力協助鴻海集團穩固AI伺服器與AI智慧手機雙龍頭的領先地位。

鄭弘孟近期以「讓AI點亮我們的未來」為題，發表致FII全體同仁的一封信，釋出四大發展方向。

他指出，一場席捲全球的AI競賽正在如火如荼進行，我們與全球最頂級的客戶攜手站在一起，成為AI產業發展的重要推動者之一。

至於如何把握產業發展的巨大機遇？他認為，首先是做強AI產品。尤其全球掀起AI算力中心的建設競賽，且AI在智慧終端的應用亦如江水浪潮滾滾而來，FII要牢牢抓住這一歷史機遇。

第二，要深耕AI製造，並以AI技術推動智慧製造的轉型升級。第三，融合AI+ESG，包括透過打造更加高效節能的工業運營模式、加速發展綠色算力、引入AI助力能碳管理等。

第四，培養AI人才。 他認為，起決定性作用的永遠是人，希望大家擁抱變化，適應未來發展。

AI FII 鴻海

延伸閱讀

創新論 17日談科技實踐ESG

iPhone 16系列將登場 美銀點名鴻海、立訊等4供應鏈將大放異彩

金寶永續ESG夥伴聯盟登場 總座揭「這4點」成挑戰

2024浙台周登場 12台資項目簽約

相關新聞

代工地表最強AI晶片…台積4奈米 輝達大追單

供應鏈傳出，台積電近期準備開始生產輝達（NVIDIA）最新Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU），輝達因應客戶需...

台積電全年展望 有望調高

供應鏈傳出，台積電近期準備開始投片生產輝達最新Blackwell平台架構繪圖處理器（ＧＰＵ），輝達因應客戶的需求強勁，增...

聯發科擴大AI戰線 強碰高通

聯發科攻AI不遺餘力，除當前的AI PC外，後續還將把AI全面拓展到車用、伺服器等領域，讓聯發科未來營運極具成長動能，並...

聯發科擴大集團量能 封測特攻隊營運吃補

聯發科積極擴大集團量能，AI更是重中之重，隨著聯發科開發出更多AI相關晶片，釋出的委外封測訂單也會增加。法人看好相關後段...

GB200鏈三台廠搶頭香 勤誠獲輝達指定供應機殼…最受矚目

輝達（NVIDIA）Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU）傳擴大對台積電下單25%，並將進入量產之際，搭載輝達「...

GB200商機強勁 水冷散熱產值看增十倍

輝達（NVIDIA）Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU）供不應求，意味GB200商機比預期更強勁，所需的周邊零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。