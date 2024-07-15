工業富聯 強攻四面向

鴻海（2317）集團轉投資事業同步發威，不僅夏普轉型再傳捷報，旗下工業富聯（FII）強攻AI領域，FII董事長鄭弘孟更提出四大發展方向，分別是做強AI產品、深耕AI製造、融合AI+ESG，以及培養AI人才，全力協助鴻海集團穩固AI伺服器與AI智慧手機雙龍頭的領先地位。

鄭弘孟近期以「讓AI點亮我們的未來」為題，發表致FII全體同仁的一封信，釋出四大發展方向。

他指出，一場席捲全球的AI競賽正在如火如荼進行，我們與全球最頂級的客戶攜手站在一起，成為AI產業發展的重要推動者之一。

至於如何把握產業發展的巨大機遇？他認為，首先是做強AI產品。尤其全球掀起AI算力中心的建設競賽，且AI在智慧終端的應用亦如江水浪潮滾滾而來，FII要牢牢抓住這一歷史機遇。

第二，要深耕AI製造，並以AI技術推動智慧製造的轉型升級。第三，融合AI+ESG，包括透過打造更加高效節能的工業運營模式、加速發展綠色算力、引入AI助力能碳管理等。

第四，培養AI人才。 他認為，起決定性作用的永遠是人，希望大家擁抱變化，適應未來發展。