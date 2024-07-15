夏普轉型 又有大咖助陣…日CSP巨擘將進駐堺工廠

鴻海（2317）轉投資夏普轉型發展AI資料中心再傳捷報，繼與KDDI、軟銀等重量級大廠合作之後，日本雲端服務供應商（CSP）巨頭暨輝達（NVIDIA）戰略合作夥伴櫻花網路株式會社（SAKURA Inernet）的AI資料中心，也傳出要進駐夏普旗下十代面板廠堺工廠（SDP）。

隨著大廠積極與夏普合作發展AI資料中心，凸顯夏普轉型策略獲得日本重量級企業肯定，紛紛上門尋求合作，也為鴻海業外增添助力，並且能透過夏普擴大集團在AI伺服器的量能，鞏固鴻海在AI伺服器產業的領先地位。

櫻花網路株式會社總部位於大阪，是日本本土CSP，不僅提供日本最快的網路骨幹，也提供網際網路服務供應，在當地業界具有指標地位，並於去年底拿下日本政府雲端服務標案，成為第一家承包日本政府雲端服務的日企，打破過去一向由外商承包的慣例。

受到大單挹注與政府補助的雙重利多加持，櫻花網路株式會社宣布，將強化生成式AI雲端服務，計畫將搭載的GPU數量擴增至原先計劃的五倍，將搭載約1萬顆GPU，其中包括最新的「NVIDIA HGX B200系統」，目標在2028年3月底之前建構出擁有18.9EFLOPS算力的大規模雲端基礎設施。

櫻花網路株式會社表示，原先計劃投資130億日圓，在2023年7月到2025年3月採購約2,000顆輝達GPU，因訂單遠超預期，上述2,000顆GPU採購提前至2024年6月底前完成。此次計劃投資約1,000億日圓，目標在2024年4月至2027年12月追加採購約8,000顆GPU，整體GPU採購量約1萬顆，將達原先計劃約2,000顆的五倍。

櫻花網路株式會社將提供內建上述GPU的伺服器算力，給從事生成式AI研發的企業。

輝達執行長黃仁勳也對輝達與櫻花網路株式會社合作高度期待。黃仁勳之前訪問日本，並與日本首相岸田文雄會面後透露，將和軟銀、櫻花網路株式會社等日本企業合作，加快生成式AI的研發。藉由將生成式AI和日本製造業的專門知識、經驗相結合，將能發揮優勢。



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