GB200商機強勁 水冷散熱產值看增十倍

輝達（NVIDIA）Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU）供不應求，意味GB200商機比預期更強勁，所需的周邊零組件用量同步大增，因應後續源源不絕的訂單，散熱廠雙鴻（3324）、機殼廠勤誠（8210）身為第一波關鍵零組件供應商，都正全力進行擴產，藉此衝刺營運之際，並進一步甩開競爭對手的追趕。

法人指出，GB200 NVL72/36的水冷系統價格分別大約是8萬、5萬美元，隨著NVL36架構的機櫃需求從原先的4萬櫃，提升至5萬櫃，相關水冷系統的需求也將同步放大，預估明年水冷散熱產值將成長十倍以上，有助於散熱廠營運展翅高飛。

據悉，雙鴻水冷板產品已拿下兩大雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，並導入三家二階（Tier 2）供應商，明年市占率可望超過30%。

雙鴻6月合併營收衝上16.92億元，月增23%、年增99.1%。產能規劃方面，雙鴻目前已在泰國新建水冷板產線，預估第3季之前可完成，並在年底前做好量產準備，開始顯著貢獻營收；墨西哥廠則仍在籌備中，長程目標希望二個海外生產基地占整體產能五成。

勤誠方面，公司表示，今年很多專業進入量產，無論台灣或中國大陸廠區的產能利用率都相當不錯。為避免產能不足，也正在規劃擴大台灣NCT廠，藉此爭取更多訂單；而美國NCT廠則已規劃多年，最快今年底試產，明年就近服務美國客戶。

除了台灣與中國大陸的生產基地外，勤誠目前也將考慮在第三地設立合資工廠，期盼在美、中之外，找到第三大市場，預料今年下半年將會緊鑼密鼓開始規劃相關事宜。