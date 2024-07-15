GB200鏈三台廠搶頭香 勤誠獲輝達指定供應機殼…最受矚目
輝達（NVIDIA）Blackwell平台架構繪圖處理器（GPU）傳擴大對台積電（2330）下單25%，並將進入量產之際，搭載輝達「地表最強AI晶片」GB200的AI伺服器關鍵零組件第一波供應鏈名單同步出爐，台廠勤誠（8210）、雙鴻（3324）、川湖（2059）入列，勤誠更獲輝達指定為機殼供應商，最受關注。
由於相關機櫃出貨量比原先預期上調五成，勤誠、雙鴻、川湖出貨量能大增，坐享首波出貨紅利，預計8、9月起開始交貨，成為最先反映輝達新品熱銷的受惠廠商。
業界分析，搭載輝達Blackwell架構GPU的AI伺服器機櫃，以GB200 NVL72及GB200 NVL36兩款為主，要價分別為300萬美元、180萬美元，NVL36出貨量最多。原本業界預期，兩款機櫃出貨量總數約4萬台，由於國際主要雲端服務供應商（CSP）下單強勁，總量可望比預期大增五成、達6萬台，當中高達5萬台是NVL36機櫃。
針對輝達最新AI伺服器機櫃相關出貨動態，國內供應鏈檯面上均低調不予置評。不具名的供應鏈高層指出，第一批NVL36架構機櫃零組件供應鏈名單已出爐，包括雙鴻負責供應水冷板，勤誠供應機殼，川湖則是負責滑軌，三家業者均已取得客戶相關認證。
業界人士指出，由於雲端服務商（CSP）對NVL36架構的GB200伺服器需求高於市場原先預期，因此下游代工廠已要求部分零組件供應商必須提高備貨量，並在8、9月加速生產與交貨，催動GB200商機提前引爆。
其中，勤誠更獲得輝達指定為機殼供應商，並且是NVL36架構伺服器機殼的主要供應商。據悉，勤誠將成為四大CSP的GB200機殼主要供應商，目前主要出貨廣達、鴻海、ZT System等代工廠，明年也將陸續出貨其他業者。
此外，勤誠不止強攻GB200水冷低U數的伺服器機殼，同時也插旗氣冷架構的4U機殼。勤誠近期同步傳出已獲輝達列入4U伺服器機殼供應商，目前正送樣美系系統組裝廠，最快明年初陸續量產。
雙鴻方面，目前已通過二家美系CSP客戶GB200水冷板認證，分歧管則獲得輝達選作參考設計商，並順利成為NVL36架構GB200首批供應商，預料第3季起供貨力道將快速提升，並在第4季達到全年巔峰，明年則因新產能加入後，水冷板供貨量有望進一步擴大。
川湖則涵蓋NVL72與NVL36架構滑軌供應。川湖曾指出，該公司在滑軌產業界具有重要地位，不會錯過這波AI商機，目前在AI伺服器與GB200市占率都維持在五成以上。
據悉，川湖目前產能利用率正逐季走升，當產能利用率達到70%，單月營收就有機會達到10億元，預估下半年業績將優於上半年。
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