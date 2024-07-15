聯發科擴大集團量能 封測特攻隊營運吃補

聯發科（2454）積極擴大集團量能，AI更是重中之重，隨著聯發科開發出更多AI相關晶片，釋出的委外封測訂單也會增加。法人看好相關後段封測協力廠包括日月光投控（3711）及旗下矽品、京元電（2449）、矽格（6257）等，都將跟著聯發科一起壯大。

聯發科與日月光及矽品皆有緊密合作關係，受惠於AI需求強勁，日月光投控第2季營收1,402.38億元，季增5.6%，年增2.9%，優於市場預期。

京元電、矽格均為聯發科晶片測試合作夥伴。以京元電來說，隨著AI客製化晶片等相關產品需求今年加速增溫，京元電測試訂單源源不絕，法人估今年AI相關業績占整體營收可達一成以上。

矽格同步迎來商機，董事長黃興陽日前表示，今年有三大機會，首先是AI應用百花齊放，讓矽格有更多接單契機；其次為大陸同業成本揚升，有望促使更多訂單流向台廠；第三是國際整合元件大廠（IDM）持續釋單台灣，都為矽格營運增添動能。