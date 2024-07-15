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聯發科擴大AI戰線 強碰高通

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

聯發科（2454）攻AI不遺餘力，除當前的AI PC外，後續還將把AI全面拓展到車用、伺服器等領域，讓聯發科未來營運極具成長動能，並藉此與勁敵高通抗衡。

Open AI打開生成式AI應用發展新道路後，使得未來各項終端應用可望導入生成式AI技術，目前先行以雲端伺服器基礎建設開展，接下來將有望散葉到智慧手機、PC及車用等各式終端應用，半導體大廠瞄準這塊市場大餅，進軍生成式AI新商機。

值得注意的是，在AI伺服器市場中，聯發科傳出將揮軍處理器領域，高通也將以半客製化Nuvia架構深化伺服器處理器布局，聯發科、高通都將觸角伸向企業用市場，不再將目光侷限在消費性供應鏈。

另外，在智慧手機、AI PC等戰場，聯發科預計下半年推出以3奈米製程打造的新款5G旗艦晶片天璣9400，擴大搶食AI手機市場，預期OPPO、vivo及小米等非蘋品牌大廠將成為聯發科新旗艦晶片首發客戶。

不僅如此，聯發科在AI PC供應鏈中，將聯手輝達搶下OEM／ODM大廠訂單。

AI 智慧手機 聯發科

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