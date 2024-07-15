聯發科搶伺服器晶片商機 台積電3奈米製程助攻

AI伺服器需求火熱，業界傳出，聯發科（2454）將搶進伺服器處理器市場，以安謀（Arm）架構打造相關CPU與GPU晶片，採台積電3奈米製程生產，力拚明年下半年量產，目標搶攻雲端服務供應商（CSP）訂單。

聯發科不回應相關傳言。業界分析，AI伺服器市場快速崛起，高階機種需要採用輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等大廠的高速運算（HPC）晶片，惟HPC功耗過大，在無需大量AI推論的領域，就不必使用高功耗的運算晶片，使得中低階AI伺服器市場開始衍生出新的需求，主打低功耗的安謀架構處理器成為各大CSP廠瞄準的新目標。

業界傳出，聯發科將以安謀架構打造伺服器專用的CPU與GPU晶片，採台積電3奈米製程生產，預期明年上半年完成設計定案（tape out），鎖定微軟、Google、Meta等CSP大廠，使伺服器業務成為聯發科營運的新重點布局，目標明年下半年開始小量出貨，有機會在2026年放量。

聯發科與安謀關係深厚，並加入安謀全面設計（Total design）平台，採用Arm Neoverse運算子系統（CSS）開發雲端運算晶片，目前該平台已吸引聯詠、瑞昱等IC設計大廠加入。

另外，聯發科在雲端運算布局也已透過Serdes運算晶片切入AI伺服器供應鏈，未來應用在AI伺服器的處理器布局完成，有機會搭配輝達晶片跨入高階AI伺服器市場，或是搶進中低階AI伺服器市場。

業界分析，聯發科執行長蔡力行在今年台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）專題演講時，特別邀請安謀執行長哈斯站台，增添兩大廠後續延伸合作的想像空間。

目前伺服器市場中，英特爾推出x86架構平台，掌握超過七成的伺服器處理器市占率。

另外約二成由超微拿下，隨著未來安謀架構運算市場逐漸興起，聯發科有機會先拿下5％的伺服器處理器市占率，為業績帶來新動能。