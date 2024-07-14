鴻海舉辦獎學鯨交流成長營 為得主賦能與建立人際網絡

鴻海（2317）14日表示，2024鴻海獎學鯨交流成長營於7月13日舉辦，開放邀請120名歷來七屆的得主回娘家齊聚一堂，這些搶先報名的得主有遠自屏東、花蓮、台東來的，也有不少已經畢業進入社會有穩定工作，乃至成為科技新貴的第一屆學長姐回來參加，他們都表示，很感謝鴻海獎學鯨在他們最需要援手的時候幫助他們能夠完成學業，今天才能夠享有教育帶來的美好生活。

「鴻海獎學鯨」是鴻海教育基金會為清寒學生所設立的獎助學金，自成立以來，每年獎助規模至少均有三千萬元，這兩年每年發放的獎助學金金額更超過了四千萬元。而除了「給魚吃」 -- 給予需要協助的清寒學子獎助學金之外，鴻海教育基金會還進一步「提供釣竿」與「召集同伴」 -- 舉辦獎學鯨交流成長營，為得主賦能與建立人際網絡。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，除了在學學生之外，有這麼多已經畢業的學長姐也願意回來參加交流成長營，表示了大家確實對於鴻海這個大家庭是有感情的，也希望大家能把握機會多多交流，儲存人脈。

2024鴻海獎學鯨交流成長營不但請了康輔專業講師胡瑋翰設計破冰團康，以讓得主們快速認識彼此與建立感情，更邀請了同樣自小家境貧寒，還有一位智能不足母親的學思達教育基金會創辦人張輝誠，分享他是如何從自卑少年變成渾身是刺的自大青年，再蛻變成為一位個性溫和平穩的教育專家，希望能讓可能同樣有負面情緒的得主們了解可以如何安頓自己。

另外，面對AI浪潮，基金會也特別邀請鑽研科技工具的網紅youtuber侯智薰教導得主們如何在生活與工作上善用AI，讓自己有更強大的競爭力。

汪用和表示，得主們能夠走到今天都很不容易，展現了十足的抗壓性與韌性，基金會希望協助得主們在各方面都有更好的準備與表現，創造屬於得主們的傳奇故事。不少參加者也透過會後問卷回饋認這次的成長營讓他們收穫豐碩，不僅學到了最新的AI應用技巧，還學會了如何更好地管理自己的情緒，並認識了許多有類似背景的同儕，凝聚成為一起前進的生命旅伴。