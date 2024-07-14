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台積電法說會前 法人預期下半年業績將逐季走高

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）18日將召開最新季度法說會，隨6月、第2季營收優於預期，法人圈不僅預估單季每股獲利（EPS）有接近9元的水準，且預期下半年第3、4季營運，將呈逐季走揚的好表現。

台積電6月營收月減9.4%、年增32.9%，累計第2季營收季增13.6%，優於台積電預估；法人機構表示，推估優於預期的部份，是來自世界先進旗下12吋子公司 VSMC 支付台積電1.5億美元技術授權費，包括130nm~40nm BCD 等7項技術授權，VSMC 除1.5億美元技術授權費外，被授權方需按未來實際採用該技術產生之營收支付一定比率的權利金。

分析師表示，台積電第2季營運受到智慧手機需求修正的影響，但高速運算 HPC 相關需求可望抵消部分不利因素，N3和N5的需求強，毛利率方面，將較第1季約減少1個百分點，主要是403地震影響，以及台灣電費上漲導致成本增加，不過若加計1.5億美元技術授權金，毛利率有望和第1季持平，預估單季 EPS 接近9元。

由於AI伺服器、HPC 應用與高階智慧手機AI化催動半導體含矽量持續增加，蘋果、高通、輝達與 AMD 等四大廠，傳大舉包下台積電N3家族製程產能，並湧現客戶排隊潮，一路排到2026年。鑒於N3強勁的需求，台積電將轉換部分N5設備來支援N3產能，預估台積電N3家族月產能有望拉升到13~14萬片。

法人機構指出，今年對台積電會是健康成長的一年，尤其得益N3技術持續強勁成長、市場N5技術和AI相關需求，全年成長動能來自 HPC 及N5、N3製程和 CoWoS 營收貢獻上揚，預估台積電今年 EPS 上看40元的水準，且受惠AI紅利，下半年年在N5、N3製程和先進封裝 CoWoS 帶動下，營運將呈現逐季向上，預估第3、4季營收將分別季增5~10%、季增10%。

台積電 營收

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