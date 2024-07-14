NCC要求限期改正 台灣大將繳回超額頻譜

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
台灣大哥大。圖／台灣大提供
台灣大哥大。圖／台灣大提供

國家通訊傳播委員會（NCC）上周三（10日）因台灣大（3045）未履行超額頻譜計畫，開罰30萬元，未符合網路設置計畫，要求限期改正，不然開罰300萬元。台灣大昨（13）日指出，將於周一（7月15日）凌晨就局部已完成網路整併之基地台，關閉900MHz 5MHz x2頻寬。

業界指出，台灣大已改正，接下來就看NCC認定是否已符合改正，才可以省下300萬元罰金。

台灣大表示，為回應主管機關要求，在不影響用戶權益前提下，將於7月15日凌晨就局部已完成網路整併之基地台，關閉900MHz 5MHz x2頻寬。因本案行政訴訟已進入調解，台灣大表示，盼與主管機關達成妥適方案，以求用戶權益得以確保。

因台灣大未履行合併附附款，處理超額頻譜，NCC 10日決議開罰，NCC指出，台灣大屆期未履行超額頻譜計畫，開罰30萬元，未符合網路設置計畫，要求限期改正，未改正開罰300萬元，逾期未改正，將繼續罰。那時台灣大回應，NCC罔顧用戶權益，強人所難。

NCC於去年1月18日附加附款核准台灣大哥大台灣之星合併案。該兩公司合併後，於1GHz以下出現超額頻寬，NCC要求台灣大哥大應於113年6月30日前，採自主繳回、交換或轉讓之方式改正，並經數發部核准，完成超額頻寬之處理。

NCC 台灣之星 台灣大哥大

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