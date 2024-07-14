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AI手機大戰 換機潮來了

聯合報／ 記者馬瑞璿尹慧中／台北報導

二○二四下半年智慧型手機大戰，由三星ＡＩ（人工智慧）摺疊機系列拉開序幕，不過，法人坦言，市場上目前最關注的，還是九月即將發表的蘋果iPhone 16，外傳蘋果最近一個月兩度追加備貨量，iPhone 16備貨量目前已經來到九千五百萬支以上。

ＡＩ可說是今年各家品牌廠都主打的特點，有些ＡＩ應用，是以既有App為主，開發延伸功能，但也有些ＡＩ應用是全新推出，市場上從來沒有先例。

三星今年新推出的ＡＩ功能，是ＡＩ通話即時翻譯功能。

舉例來說，台灣民眾打電話到日本飯店，只要啟動ＡＩ語音翻譯功能，ＡＩ系統就會在通話中自動告知日本飯店，接下來的翻譯內容是由ＡＩ所譯，而ＡＩ系統也會將日方所說的內容，翻譯成中文，回覆給消費者。這項功能推出，就廣受喜愛。

ＡＩ新應用帶動的換機潮，到底有多強大？根據國際研調機構Canalys第一季做的統計調查顯示，三星今年上半年推出的旗艦機Ｓ24系列，第一季出貨量就達到一千三百五十萬支，較去年同期大幅成長百分之三十五。

Canalys資深分析師Sanyam Chaurasia表示，「Ｓ24的推出，反應了ＡＩ、高階機策略已經來到關鍵時刻，這可能重塑產業遊戲規則。而三星除了透過ＡＩ應用主張品牌價值，也藉此鞏固高階產品競爭力，增強用戶黏著度。」

研調機構TrendForce研究副總范博毓也說，「今年ＡＩ話題比較熱一些，有些品牌會挪動資源，將資源放在ＡＩ開發。」同時透過ＡＩ功能來包裝新品，吸引消費者換機慾望。

綜觀今年智慧型手機市場狀況，范博毓認為，今年市況比去年再好一些，「過去兩年，手機品牌大多受到庫存問題干擾，表現不盡理想。」隨著庫存逐步去化，今年智慧手機市場有機會小幅成長，且下半年還有新機陸續推出，他預估，「手機市場下半年狀況還是會比上半年好。」

今年下半年重頭戲之一是iPhone 16，尤其今年新款iPhone因為搭載全新ＡＩ功能「Apple Intelligence」，外界普遍預估，將會引起一波蘋果換機潮。

彭博社引用知情人士敘述指出，去年蘋果要求組裝廠的備貨量是八千一百萬支，但今年目前的備貨量已經來到九千萬支以上。

法人也指出，原先今年預估蘋果新機備貨目標年成長約百分之三到五，目前備貨目標約在九千兩百萬支到九千五百萬支。

外傳新機功能強大，結合Apple Intelligence打造最安全的使用者保護與增強體驗，並限定iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max等以上機種才可完整體驗，有望刺激換機需求，優於去年同期。

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