OpenAI「草莓」專案 提升推理力

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

ChatGPT開發商OpenAI傳出正在一項代號為「草莓」（Strawberry）的專案，以嶄新方法提升人工智慧（AI）模型的推理能力；寄望Strawberry不僅可讓AI針對提問生成回答，更能自主地提前在網際網路中，進行可靠的「深度研究」。

路透報導，根據知情人士的消息以及OpenAI內部文件，這家有微軟（Microsoft）資金大力支持的AI新創公司，力圖在AI的競賽中，向市場展現OpenAI所提供的多種類型的模型，能夠具備更高階的推理能力。

消息來源說，Strawberry以一種「特定方式」，或稱為「後訓練」（post-training）來處理AI模型，進而大幅提升該AI模型的推理能力。AI模型事先已經過非常大的資料集（dataset）完成一般訓練，Strawberry的再處理，類似一種更精準的調校。Strawberry以前稱為「Q*」，曾被外媒披露。

AI研究人員表示，推理是AI能否達到人類等級或超級人類等級智慧的一大關鍵。OpenAI執行長奧特曼今年稍早時也說過，在AI界「取得進展的最重要領域，將會圍繞在推理能力」。

彭博資訊也有報導，OpenAI上周二在全體員工參加的內部會議上，示範了一個研究專案，旨在發展AI新的、近似於人類的推理技能。OpenAI證實有這場會議，不過拒絕提供細節，因此媒體無法確認會上所演示的是否就是Strawberry。

最近幾個月，OpenAI已私下對開發商和外界有關人士暗示，公司將會發表重大推理能力提升的相關技術。

OpenAI 推理 草莓

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