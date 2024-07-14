大疆無人機 逃過美國禁令
由於替代品技術性能跟不上，美國參議院軍事委員會決定將大陸無人機業者大疆創新（DJI）的禁令排除在2025年國防授權法之外，未來將不會禁止大疆無人機進入美國市場。
這也代表大疆的無人機產品，後續將繼續在美國進行銷售。
快科技報導，美國參議院發布2025年國防授權法案 （NDAA） 全文，與今年6月在美國眾議院通過的NDAA版本不同，其中並沒有包括禁止大陸大疆創新（DJI）公司的無人機在美國銷售的條款。
在此之前，大疆無人機產品被列入美國聯邦通信委員會的限制名單，禁止大疆的產品在美國銷售。不過實際上這段期間美國民間仍持續使用大疆無人機，市場上相關領域替代品的性能及價格與大疆無人機相較之下，根本不值得一提。
美國參議院決定將大疆無人機禁令排除在2025年國防授權法之外，反映出對該問題的更加謹慎務實的態度。因為目前大疆無人機廣泛用於美國農業、基礎設施、公共安全等多個領域，突然禁令可能會擾亂正在進行的項目，並阻礙關鍵領域的進展。
美國專家直言，大疆在無人機領域的實力超越其他競爭對手，這導致美國內部的矛盾。
儘管美國表示要封禁，但實際上卻仍在不斷地購買和使用大疆的產品。
大疆無人機目前在美國商用無人機市場占有58%的市占，並經常被美國執法機構使用。
IT之家報導，儘管目前獲得喘息，大疆無人機在美國的未來仍不明朗。參議院版本現在將提交全體參議院審議，如果獲得通過，參議院和眾議院將需要協調各自版本的國防授權法。
在協調過程中可能會重新引入禁令，或者達成某種限制大疆無人機的妥協方案。
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