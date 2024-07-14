大疆無人機 逃過美國禁令

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
由於替代品技術性能跟不上，美國參議院軍事委員會決定將大陸無人機業者大疆創新（DJI）的禁令排除在2025年國防授權法之外(美聯社)
由於替代品技術性能跟不上，美國參議院軍事委員會決定將大陸無人機業者大疆創新（DJI）的禁令排除在2025年國防授權法之外(美聯社)

由於替代品技術性能跟不上，美國參議院軍事委員會決定將大陸無人機業者大疆創新（DJI）的禁令排除在2025年國防授權法之外，未來將不會禁止大疆無人機進入美國市場。

這也代表大疆的無人機產品，後續將繼續在美國進行銷售。

快科技報導，美國參議院發布2025年國防授權法案 （NDAA） 全文，與今年6月在美國眾議院通過的NDAA版本不同，其中並沒有包括禁止大陸大疆創新（DJI）公司的無人機在美國銷售的條款。

在此之前，大疆無人機產品被列入美國聯邦通信委員會的限制名單，禁止大疆的產品在美國銷售。不過實際上這段期間美國民間仍持續使用大疆無人機，市場上相關領域替代品的性能及價格與大疆無人機相較之下，根本不值得一提。

美國參議院決定將大疆無人機禁令排除在2025年國防授權法之外，反映出對該問題的更加謹慎務實的態度。因為目前大疆無人機廣泛用於美國農業、基礎設施、公共安全等多個領域，突然禁令可能會擾亂正在進行的項目，並阻礙關鍵領域的進展。

美國專家直言，大疆在無人機領域的實力超越其他競爭對手，這導致美國內部的矛盾。

儘管美國表示要封禁，但實際上卻仍在不斷地購買和使用大疆的產品。

大疆無人機目前在美國商用無人機市場占有58%的市占，並經常被美國執法機構使用。

IT之家報導，儘管目前獲得喘息，大疆無人機在美國的未來仍不明朗。參議院版本現在將提交全體參議院審議，如果獲得通過，參議院和眾議院將需要協調各自版本的國防授權法。

在協調過程中可能會重新引入禁令，或者達成某種限制大疆無人機的妥協方案。

國防授權法案 美國

延伸閱讀

敵對情緒捲土重來 歐洲新一輪軍備競賽？美將在德部署遠程武器

瓊斯盃／「戰神」領軍退澳洲 美國教頭吃熱炒給高評價

拜登簽署促進解決藏中爭議法案 陸外交部：違背美一貫立場

不滿對台軍售 中再制裁美6軍企：凍結財產、高管禁入境

相關新聞

新iPhone傳再增備貨 台積、鴻海等旺季效應可期

蘋果最強人工智慧（AI）智慧機iPhone 16系列即將推出，法人看好，蘋果供應鏈下半年營運顯著增強，外傳近一個月蘋果已...

未還超額頻寬…台灣大恐挨罰300萬 喊話改正

台灣大哥大併台灣之星後，原應於六月三十日歸還超額頻寬，但並未履行，這也讓國家通訊發展委員（ＮＣＣ）上周三祭出開罰手段。台...

AI手機大戰 換機潮來了

二○二四下半年智慧型手機大戰，由三星ＡＩ（人工智慧）摺疊機系列拉開序幕，不過，法人坦言，市場上目前最關注的，還是九月即將...

NCC要求限期改正 台灣大將繳回超額頻譜

國家通訊傳播委員會（NCC）上周三（10日）因台灣大未履行超額頻譜計畫，開罰30萬元，未符合網路設置計畫，要求限期改正，...

OpenAI「草莓」專案 提升推理力

ChatGPT開發商OpenAI傳出正在一項代號為「草莓」（Strawberry）的專案，以嶄新方法提升人工智慧（AI）...

大疆無人機 逃過美國禁令

由於替代品技術性能跟不上，美國參議院軍事委員會決定將大陸無人機業者大疆創新（DJI）的禁令排除在2025年國防授權法之外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。