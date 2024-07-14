新iPhone傳再增備貨 台積、鴻海等旺季效應可期

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
蘋果。 美聯社
蘋果。 美聯社

蘋果最強人工智慧（AI）智慧機iPhone 16系列即將推出，法人看好，蘋果供應鏈下半年營運顯著增強，外傳近一個月蘋果已兩度追加備貨量，使新機備貨達9,500萬支以上，追平歷史高點，預期台積電（2330）、鴻海（2317），以及PCB廠臻鼎（4958）、欣興（3037）、華通（2313）、台郡（6269）、燿華（2367）、景碩（3189）等旺季效應可期。

遭市場點名業者一貫不評論單一客戶訊息。法人看好，蘋概股下半年營運將顯著升溫，特別是配合新款智慧機推出的業者，蘋果二度追加備貨量，顯示對新產品銷售深具信心。

法人指出，原先預估蘋果今年新機備貨量年成長約3%至5%，未包含舊機種銷售約9,200萬至9,500萬支，目前看來有望達到9,500萬支以上的高標，甚至超標。

主要是外傳新機預期功能強大，結合人工智慧應用Apple Intelligence打造最安全的使用者保護與增強體驗，並限定iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max等以上較新機種可完整體驗，有望刺激換機需求遠優於去年。

法人看好，蘋果用戶累計已有近2.7億支手機機齡逾四年，若汰舊換新需求超乎預期，重量級關鍵兩大夥伴台積電、鴻海將受惠新機備貨挹注下半年營運較上半年顯著走強，成為蘋概股領袖。

此外，市場期待蘋果新機帶動PCB族群下半年營運，PCB各大廠先前多釋出下半年樂觀成長展望，尤其PCB龍頭臻鼎先前率先喊出今年營運復甦與下半年營運比預期更好，帶動整體族群信心大增，各廠成長展望有望優於預期。

法人認為，PCB產業今年邁向復甦，又有蘋果新機需求比預期樂觀，替產業回溫補打了一劑強心劑，也有望帶動材料設備需求。

PCB 台積電 蘋果供應鏈

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